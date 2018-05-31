Литература сегодня движется в веб-пространство, IT-компании разрабатывают издательские форматы, которые в принципе невозможны на бумаге, знакомиться с этими произведениями можно только в браузере, читая, слушая их, просматривая видео. И 1 июня на Главной сцене фестиваля основатели креативной студии "История будущего" писатель Михаил Зыгарь и цифровой новатор Карен Шаинян расскажут о том, как создавать мультимедийные проекты, подобные документальному дневнику революции "1917. Свободная история" и онлайн-игре "Карта истории". Так что ищите в повестке дня фестиваля пункт "Новый сторителлинг: как рассказывать истории тем, кто не собирался их слушать".

Первый сборник рассказов, написанный автором-роботом, увидел свет несколько лет назад. Фото: EPA

Мы попробуем начать и еще один серьезный разговор - об искусственном интеллекте в литературе. Потому что, как выясняется, процессы движутся вперед семимильными шагами: первый сборник рассказов, созданный автором-роботом, увидел свет всего несколько лет назад, а романы, написанные с помощью искусственного интеллекта, уже входят в финальные списки литературных премий, например, Японии. К разговору о том, как изменится литература и словесность, когда созданием текстов займутся специально обученные литературные алгоритмы, подключатся продюсер проекта Tolstoy Digital Фекла Толстая и Иван Засурский, завкафедрой новых медиа журфака МГУ.

За связь музыки и литературы в прошлом году у нас отвечал Denny Kaу, а сейчас мы планируем концерт-воспоминание "Прогулки по воде" памяти Ильи Кормильцева.

Группы Shoo, Amaria, "Сон Лемура", "Томас Бэнд" и другие молодые музыканты вместе с группой Олега Сакмарова в акустике исполнят песни Кормильцева из репертуара "Наутилуса", "Урфин Джюса", "Насти" и других, а также собственные песни на неизвестные стихи поэта, недавно обнаруженные его вдовой Алесей Маньковской в лондонском компьютере Ильи Валерьевича.

Не пропустите

3 июня, 11.00, Главная сцена

Ток-шоу "Искусственный интеллект и литература. Заменят ли алгоритмы писателей?" Речь пойдет о том, как изменится словесность, если созданием текстов займутся литературные алгоритмы. Пройдет премьера новой серии проекта "Живые страницы".

3 июня, 22.00, Детская мастерская

Презентация электронного учебника "Шахматы. Тактика".Участники смогут проверить свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером и разобрать примеры шахматных заданий вместе с авторами нового учебника.