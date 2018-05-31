Мы попробуем начать и еще один серьезный разговор - об искусственном интеллекте в литературе. Потому что, как выясняется, процессы движутся вперед семимильными шагами: первый сборник рассказов, созданный автором-роботом, увидел свет всего несколько лет назад, а романы, написанные с помощью искусственного интеллекта, уже входят в финальные списки литературных премий, например, Японии. К разговору о том, как изменится литература и словесность, когда созданием текстов займутся специально обученные литературные алгоритмы, подключатся продюсер проекта Tolstoy Digital Фекла Толстая и Иван Засурский, завкафедрой новых медиа журфака МГУ.
За связь музыки и литературы в прошлом году у нас отвечал Denny Kaу, а сейчас мы планируем концерт-воспоминание "Прогулки по воде" памяти Ильи Кормильцева.
Группы Shoo, Amaria, "Сон Лемура", "Томас Бэнд" и другие молодые музыканты вместе с группой Олега Сакмарова в акустике исполнят песни Кормильцева из репертуара "Наутилуса", "Урфин Джюса", "Насти" и других, а также собственные песни на неизвестные стихи поэта, недавно обнаруженные его вдовой Алесей Маньковской в лондонском компьютере Ильи Валерьевича.
3 июня, 11.00, Главная сцена
Ток-шоу "Искусственный интеллект и литература. Заменят ли алгоритмы писателей?" Речь пойдет о том, как изменится словесность, если созданием текстов займутся литературные алгоритмы. Пройдет премьера новой серии проекта "Живые страницы".
3 июня, 22.00, Детская мастерская
Презентация электронного учебника "Шахматы. Тактика".Участники смогут проверить свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером и разобрать примеры шахматных заданий вместе с авторами нового учебника.