Гостей площадки "Художественная литература" ждет разнообразие форматов и жанров: мировые бестселлеры Ханьи Янагихары, Кары Делевинь и Филипа Пулмана; поэтические сражения между рэперами и литераторами; стихи поэтов-классиков в исполнении известных артистов и, конечно, презентации книг и встречи с самыми любимыми авторами.

Андрей Дементьев - один из самых любимых авторов. Послушать его стихи на главной площади страны приходят сотни людей. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В шатрах нашей площадки состоятся встречи с Александрой Марининой, Романом Сенчиным, Андреем Дементьевым, Михаилом Веллером, Сергеем Шаргуновым, Екатериной Вильмонт, Виктором Ерофеевым, Наринэ Абгарян, Сергеем Лукьяненко и многими другими.

Известный драматург, писатель, режиссер Евгений Гришковец представит новый роман "Театр отчаяния. Отчаянный театр" - восемь автобиографических историй о поиске себя, закономерности случая и упрямой убежденности в правильности выбранного пути.

Интересна и международная часть программы. В субботу, 2 июня, в 14.00 поклонников изысканного творчества французского писателя Анны Гавальда ждет большой подарок - встреча с любимым автором прямо на Красной площади. Уверена, будет аншлаг.

А в 15.30 в этот же день гостей фестиваля ждет встреча с турецким писателем Зюльфю Ливанели, который представит свой роман "История моего брата", только что наконец вышедший на русском языке.

Не обошли мы вниманием и поклонников фантастики - их ждут встречи с мастерами жанра, среди которых Василий Головачев, Вадим Панов, Сергей Тармашев, Дмитрий Силлов.

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1 июня, 18.30, Лекторий

Презентация книги "Сказки на ночь для юных бунтарок". Это одна из самых долгожданных детских книг 2018 года.

Книга содержит 99 вдохновляющих историй о великих женщинах, которые учат девочек быть сильными, ставить высокие цели и добиваться успехов. Книга стала рекордсменом по сбору средств на Kickstarter. Авторы Элена Фавилли, Франческа Кавальо собрали 675 тыс. долл. вместо запланированных 40 тыс.

2 июня, 17.45, Студия

Книгу "33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!" представят Сергей Николаевич и Елена Шубина при участии авторов книги Дениса Драгунского, Дмитрия Воденникова, Алисы Хазановой, Виктории Токаревой, Бориса Мессерера и других.

Гостиница - одно из главных изобретений человечества, это красиво, удобно, а иногда весьма опасно. Обо всем этом поведали авторы сборника "33 отеля".

3 июня, 17.00, Студия

Новая книга "Бюро проверки" от известного телеведущего и публициста Александра Архангельского. Эта книга - детектив, история взросления и портрет эпохи одновременно. Фоном - нарядная и душная олимпийская Москва. 1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея Ноговицына вернуться из стройотряда. Все, что происходит с героем, не случайно: и КГБ, и любовь, и религиозные метания.