В работе площадки "Регионы России" в этом году примут участие 45 областей и национальных республик, которые представят около 6000 наименований книг. Гости фестиваля познакомятся с литературой как ежегодных участников (Нижегородская область, Воронежская область, Магаданская область, Якутия, Татарстан, Дагестан...), так и новых - Карелии и Челябинска. У покупателей будет возможность не только насладиться краеведческой, исторической, художественной, детской литературой, практически отсутствующей в столичных магазинах, но и красочными национальными костюмами.

Книги, которые привезут регионы в Москву, не купить в столичных магазинах. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В честь 200-летия И.С. Тургенева издатели Орловской области запустили проект "Неизвестный Тургенев" и на презентации представят ранее не публиковавшиеся на русском языке произведения писателя.

Большую программу подготовила Нижегородская область к 150-летию М. Горького: можно будет приобрести иллюстрированные издания, повествующие о литературном и жизненном пути писателя, о влиянии революции 1917 года на его мировоззрение. Будут продемонстрированы редкие фото и архивные документы. А юных посетителей 3 июня ждет увлекательная интерактивная программа "Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!".

Все желающие смогут посетить уникальные мероприятия, посвященные юбилеям Льва Толстого, Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, дагестанской писательницы Мариам Ибрагимовой, французского писателя - чьи предки родом из Оренбурга - Мориса Дрюона, а также 75-летию Сталинградской битвы.

К 80-летию со дня рождения политика, основателя "Газпрома" В.С. Черномырдина 2 июня Оренбургское книжное издательство презентует трехтомное издание Мемориального музея В.С. Черномырдина.

Гостями площадки станут журналист и телеведущая Фекла Толстая, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко, путешественники братья Конюховы, библиофил и краевед Олег Ласунский, бард и поэт Илья Оленев и многие другие.

Участники из Севастополя, Астрахани и Чечни согреют своим темпераментом и угостят горячим чаем.

Не пропустите

2 июня, 17.00

Презентация книги "Морис Дрюон и Жозеф Кессель: российские корни". Дипломаты, издатели и исследователи расскажут об оренбургских корнях Дрюона и его не менее известного дяди - писателя Жозефа Кесселя, о создании ими гимна французского Сопротивления ("Песни партизан" на русский текст Анны Марли (Бетулинской) и об офортах выдающегося иллюстратора и аниматора Александра Алексеева из русской эмиграции в Париже.

1 июня, 16.00

Презентация уникального переизданного экземпляра Евангелия, подаренного Федору Достоевскому в Тобольске женами декабристов Фонвизиной и Анненковой. Книга представляла собой первое издание Евангелия на русском языке 1823 года.

2 июня, 18.00

Поклонников творчества Владимира Высоцкого ждет рассказ о книгах "Владимир Высоцкий... и его кино" и "Владимир Высоцкий: еще не всё". Сборники посвящены несыгранным киноролям любимого барда. В презентации примет участие поэт и исполнитель песен Виктор Леонидов.

3 июня, 18.30

Презентация книги "Легендарный Севастополь. Городские истории, байки, легенды". В первом сборнике севастопольского фольклора много увлекательных историй. Какие-то из них станут для вас настоящим открытием, другие покажутся похожими на правду, а в иные можно поверить только с большим трудом. Но при чтении глаза обязательно намокнут от свежего морского ветра.