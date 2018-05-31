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31.05.2018 20:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

45 красок России

Регионы россии
Текст: Константин Чеченев
Российская газета - Федеральный выпуск №7581 (118)
В работе площадки "Регионы России" в этом году примут участие 45 областей и национальных республик, которые представят около 6000 наименований книг. Гости фестиваля познакомятся с литературой как ежегодных участников (Нижегородская область, Воронежская область, Магаданская область, Якутия, Татарстан, Дагестан...), так и новых - Карелии и Челябинска. У покупателей будет возможность не только насладиться краеведческой, исторической, художественной, детской литературой, практически отсутствующей в столичных магазинах, но и красочными национальными костюмами.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Книги, которые привезут регионы в Москву, не купить в столичных магазинах. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Книги, которые привезут регионы в Москву, не купить в столичных магазинах. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В честь 200-летия И.С. Тургенева издатели Орловской области запустили проект "Неизвестный Тургенев" и на презентации представят ранее не публиковавшиеся на русском языке произведения писателя.

Большую программу подготовила Нижегородская область к 150-летию М. Горького: можно будет приобрести иллюстрированные издания, повествующие о литературном и жизненном пути писателя, о влиянии революции 1917 года на его мировоззрение. Будут продемонстрированы редкие фото и архивные документы. А юных посетителей 3 июня ждет увлекательная интерактивная программа "Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
"Российская газета" готовит медиа-проект к 200-летию Ивана Тургенева

Все желающие смогут посетить уникальные мероприятия, посвященные юбилеям Льва Толстого, Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, дагестанской писательницы Мариам Ибрагимовой, французского писателя - чьи предки родом из Оренбурга - Мориса Дрюона, а также 75-летию Сталинградской битвы.

К 80-летию со дня рождения политика, основателя "Газпрома" В.С. Черномырдина 2 июня Оренбургское книжное издательство презентует трехтомное издание Мемориального музея В.С. Черномырдина.

Гостями площадки станут журналист и телеведущая Фекла Толстая, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко, путешественники братья Конюховы, библиофил и краевед Олег Ласунский, бард и поэт Илья Оленев и многие другие.

Участники из Севастополя, Астрахани и Чечни согреют своим темпераментом и угостят горячим чаем.

Не пропустите

2 июня, 17.00

Презентация книги "Морис Дрюон и Жозеф Кессель: российские корни". Дипломаты, издатели и исследователи расскажут об оренбургских корнях Дрюона и его не менее известного дяди - писателя Жозефа Кесселя, о создании ими гимна французского Сопротивления ("Песни партизан" на русский текст Анны Марли (Бетулинской) и об офортах выдающегося иллюстратора и аниматора Александра Алексеева из русской эмиграции в Париже.

1 июня, 16.00

Презентация уникального переизданного экземпляра Евангелия, подаренного Федору Достоевскому в Тобольске женами декабристов Фонвизиной и Анненковой. Книга представляла собой первое издание Евангелия на русском языке 1823 года.

2 июня, 18.00

Поклонников творчества Владимира Высоцкого ждет рассказ о книгах "Владимир Высоцкий... и его кино" и "Владимир Высоцкий: еще не всё". Сборники посвящены несыгранным киноролям любимого барда. В презентации примет участие поэт и исполнитель песен Виктор Леонидов.

3 июня, 18.30

Презентация книги "Легендарный Севастополь. Городские истории, байки, легенды". В первом сборнике севастопольского фольклора много увлекательных историй. Какие-то из них станут для вас настоящим открытием, другие покажутся похожими на правду, а в иные можно поверить только с большим трудом. Но при чтении глаза обязательно намокнут от свежего морского ветра.

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