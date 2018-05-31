Под Белгородом открылся сервисный центр БелАЗ

В Губкине Белгородской области открыт Центр технической поддержки БелАЗ. Ленточку перед входом в новое предприятие перерезали генеральный директор белорусского автозавода Петр Пархомчик, заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили и первый заместитель главы администрации Губкина Игорь Черенков.

Центр позволит проводить техническое обслуживание и ремонт карьерных самосвалов с горно-добывающих предприятий центра и юга России. Место для него выбрано не случайно - в Губкине находится Лебединский ГОК с самым большим в мире карьером и обширным парком тяжелой техники.

- Для оперативного обслуживания созданы пять мобильных бригад - на оборудованных всем необходимым автомобилях они выполняют ремонт любой сложности непосредственно в местах эксплуатации техники БелАЗ, - рассказали в пресс-службе автозавода.