Сильный пронизывающий ветер и хмурые серые тучи не помешали открытию четвертого книжного фестиваля "Красная площадь". С раннего утра сотни людей устремились в самый центр столицы на встречу с книгой. Тем более что вход на фестиваль свободный, а все книги можно купить с 25-процентной скидкой.

Организаторы главного книжного события года подготовили около 500 мероприятий: встречи с писателями и лекции ведущих ученых страны, концерты и театральные постановки, мастер-классы и интерактивные программы для детей. А 450 издательств, от самых крупных, издающих книги миллионными тиражами, до небольших региональных, которые выпускают всего лишь несколько сотен авторских книг в год, привезли на фестиваль более 100 тыс. книжных новинок.

Под бой курантов на сцену вышли мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

- В Москве много праздников и фестивалей, но фестиваль книги особенный, - взял слово мэр Москвы Сергей Собянин. - Сегодня ветреная и холодная погода, но фестиваль очень теплый и искренний, на лицах людей улыбки.

Он рассказал, что ему уже подарили столько новых и интересных книг, что наберется на целую коллекцию. Все эти книги он пообещал подарить самой маленькой библиотеке в самом отдаленном районе столицы.

- Книга с нами с рождения, она формирует наше сознание и мировоззрение, - говорит Сергей Собянин. - От того, какие книги читает человек, зависит, кем он станет. Ведь книги - это и новые друзья, и новые открытия, и новый мир.

Он поблагодарил всех, кто сегодня пишет и издает книги в России.

Над главной площадью страны в исполнении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" (за пультом - Александр Соловьев) зазвучали произведения Моцарта, Вивальди и Пьяццоллы. Праздник книги открыт, теперь дело за читателями.