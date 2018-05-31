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Вместе с издательствами и партнерами мы подготовили более 120 мероприятий для всех возрастов. На нашей площадке "Детская и учебная литература" в режиме нон-стоп будут работать детская сцена, детская улица и детская мастерская.
Фото: Сергей Михеев/РГ Песочная анимация всегда завораживает: не мастерство, а чистое искусство. Фото: Сергей Михеев/РГ
Песочная анимация всегда завораживает: не мастерство, а чистое искусство. Фото: Сергей Михеев/РГ

У нас выступят известные писатели и поэты Марина Бородицкая, Андрей Усачёв, Григорий Кружков, Денис и Ксения Драгунские, Анастасия Орлова, Артур Гиваргизов, Юрий Нечипоренко, Галина Дядина, художники Виктор Чижиков, Герман Мазурин, Надежда Бугославская, Алексей Лазунин.

Свои проекты для детей представят звезды кино и телевидения Яна Поплавская, Александр Адабашьян, Алиса Гребенщикова, Лена Летучая.

Для детей пройдут яркие и динамичные спектакли и творческие мастер-классы, встречи с любимыми авторами, для родителей - лекции с детскими психологами.

Особую программу мы представим 1 июня - в Международный день защиты детей. Поэты, писатели, переводчики Марина Бородицкая и Григорий Кружков расскажут о своих новых книгах. Состоится литературный джем-сейшен "Чужое любимое".

Фото: Сергей Михеев / РГ
В детской программе "Красной площади" отдадут дань великим писателям

В этом году мы впервые подготовили Подростковый день, который пройдет 3 июня. В этот день мы поговорим о книжном блогинге в России, проблемах жанра young adult и на другие темы, близкие читателям возраста 12+.

Российская государственная библиотека для молодежи подготовила программу по современным комиксам. У нас даже запланирована битва блогеров, в которой столкнутся два популярных мира - фэнтези и фантастика.

Кстати, все дни фестиваля в шатре ТДК "Москва" будет организован сбор книг для читателей Яренской центральной библиотеки села Яренск Ленского района Архангельской области в рамках проекта РГДБ "Подари ребенку книгу". На фестивале "Красная площадь" юных читателей ждет много прекрасных и новых книг, но они не всегда доступны читателю в сельской местности.

Поэтому в дар Яренской библиотеке вы можете принести не просто книгу, а радость чтения и частичку фестиваля.

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1 июня, 19.00, Детская сцена

Российская государственная детская библиотека представит сборник "Детям будущего: Маяковский" - полное собрание детских книг В.Маяковского, выпущенных еще при жизни поэта и гражданина.

1 июня, 12.00, Детская сцена

Презентация сборника "ЧуДетство". Детское высказывание, поступок - это порой "момент истины". А иные вопросы маленьких философов ставят в тупик даже дедушку-профессора. Объявив конкурс веселых историй о детях от 2 до 5 и старше "ЧуДетство!", портал ГодЛитературы.РФ получил 344 письма из 13 стран мира. Каждый рассказ - своя история, искренняя и неповторимая, смешная и трогательная. В сборник вошли рассказы победителей конкурса, а еще рассказы и стихи членов жюри - известных детских писателей и поэтов.

2 июня, 16.00, Детская сцена

Презентация книги Анны Гончаровой "Еня и Еля. Да здравствует футбол!"

Автор серии про енотиков Еню и Елю Анна Гончарова расскажет, почему футбол самый популярный вид спорта на планете, проведет викторину, самые активные участники которой получат подарки.

2 июня, 22.00, Детская сцена

Вечерний спектакль "У лукоморья дуб зеленый" - песочное шоу перенесет зрителей в мир сказок А.С. Пушкина. Мастер песочной анимации Екатерина Шеффер из миллиарда песчинок создаст сюжеты из любимых произведений "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях".

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