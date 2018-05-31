В Москве найден мертвый младенец

На северо-востоке Москвы днем в четверг обнаружено тело младенца.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, погибшего ребенка нашли работники мусороперерабатывающего завода на Алтуфьевском шоссе. Тело мальчика лежало на территории предприятия. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Эксперты не нашли на теле следов насильственной смерти. Тем не менее, было назначено судебно-медицинское исследование.

СК начал проверку, будет точно выяснено, кто подбросил мертвого ребенка на мусорный комбинат.