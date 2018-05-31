В Москве прошел концерт солистов Большого театра Беларуси

В Культурном и деловом центре посольства Республики Беларусь в Москве прошел концерт, посвященный 85-летию Большого академического театра оперы и балета Беларуси.

Советник-посланник посольства Вадим Сенюта рассказал об истории Большого театра, который распахнул свои двери 25 мая 1933 года оперой "Кармен". Беларусь обрела центр высокопрофессионального музыкально-драматического творчества и исполнительского искусства, вошла в мировой культурный процесс.

Во время Великой Отечественной войны Беларусь была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Многие артисты театра ушли на фронт либо присоединились к партизанскому движению. Театр оперы и балета был эвакуирован в Поволжье России и Ковров. Сразу после освобождения Беларуси коллектив вернулся в Минск и в декабре 1944 года открыл сезон.

Новый этап развития национальных традиций в музыке связан с творчеством композитора Евгения Глебова, уроженца Смоленщины, 50 лет проработавшего в Минске. Хорошо известен его балет "Маленький принц", музыку к которому Евгений Глебов написал в 1982 году. При жизни композитора премьера балета состоялась в Финляндии, он был поставлен и в Большом театре в Москве.

История появления знаменитого адажио Розы началась во время съёмок фильма "Дикая охота короля Стаха". Когда Евгений Глебов писал музыку к фильму, белорусский режиссер Валерий Рубинчик, впоследствии профессор ВГИКа, попросил его для одного из эпизодов ввести "мелодию вечности". Именно она стала потом основой адажио в балете "Маленький принц".

Все произведения композитора отличаются хорошим полифоническим развитием, оригинальной оркестровкой. Одно из его достижений - новаторское осмысление белорусского фольклора. Неслучайно произведения Евгения Глебова находятся в репертуаре Молодежного российско-белорусского симфонического оркестра Союзного государства, гастроли которого пройдут в рамках "Славянского базара в Витебске 2018".

Сегодня в репертуаре главного театра Беларуси - более 80 опер и балетов. Около 60 премьерных постановок с 2009-го по 2018-й годы. Среди проектов Большого театра Беларуси - большой новогодний бал, open-air фестиваль оперного и балетного искусства "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", международный рождественский оперный форум.

Солисты оперной труппы театра - Владимир Громов, Александр Михнюк, Екатерина Головлева, Илья Сильчуков и Анастасия Москвина - продемонстрировали прекрасную творческую форму, легкие голоса, завершив концерт песней И. Дунаевского "Дорогие москвичи". Не обошлось и без народной белорусской песни " Купалинка". В финале вечера на сцену вышел худрук оперы МАМТа имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Александр Титель, который недавно поставил в Большом театре Минска "Богему" Пуччини.

"Месяц назад расстались! И вот, снова встретились! - воскликнул он. - Я очень люблю Минск, люблю белорусскую публику. Работая там, я постоянно ощущал поддержку и помощь всего театра - от генерального директора Владимира Павловича Гридюшко до всех музыкантов, солистов, постановочной части. Меня эта чуткая атмосфера очень вдохновляла!".

Сегодня оперные певцы должны быть не только в прекрасной творческой, но и в отличной физической форме, уметь создавать имидж. В фойе ДКК зрители могли познакомиться с выставкой фотографий актрисы Анны Комкиной "Десять имен любви", где был представлен образ красавицы Полесья.

"Сформировать свой образ и стиль - счастье,- считает Анна. - Для этого надо остановиться, подумать и найти свое место в жизни".