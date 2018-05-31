В поселковой школе отказались от бумажных учебников

Неподъемные портфели для учеников школы в белгородском поселке Дубовое канули в прошлое. В рюкзаке только тетради и пенал, а дорога к знаниям у многих превращается в велопрогулку: у входа в школу заставленная двухколесным транспортом парковка. Где же учебники? Ответ на этот обывательский вопрос - в каждом классе: электронные "читалки" на партах младших, планшеты и ноутбуки - перед глазами старших школьников.

Научить учителя

Эта школа в Дубовом открылась несколько месяцев назад и никогда не была обычной. Заменить привычные школьные учебники планшетами в Белгородской области еще не пробовали, так что "первопроходцами" в этом деле стали все - и учителя, и ученики, и родители.

Директор учреждения Инна Тяпугина небольшую экскурсию по чудо-школе проводит не без гордости. Акцент - на системе электронного мобильного образования. По словам педагога, она состоит из двух частей. Первая - это непосредственно образовательная платформа Lecta, где в электронном варианте собраны свыше семи тысяч учебников, вторая - обширная методическая база для проведения уроков.

- Сначала надо научить учителя, - подчеркивает директор. - И важно, что система позволяет работать педагогу, ребенку и родителям. Все дети - разные, и платформа позволяет учителю варьировать задания. Кто-то решил пример, и что он делает? Сидит, ждет других? Нет. Ему система предлагает другие примеры, и он решает. Заболел ученик - он выполняет задание дома, в тетради. Фотографирует страницу и отправляет учителю. Учитель, который всегда на связи, проверяет. Представляете, как растет скорость взаимодействия? В этой же системе есть странички для родителей, они могут видеть не только оценки, но и рекомендации педагогов. Можно долго спорить о том, хорошо это или плохо, - размышляет директор "школы будущего". - Однако результат в образовании виден лет через пять, а то и десять. Мы же занимаемся вот так всего пять месяцев, но уже результат первых двух четвертей показал - знания у детей есть: проверочные работы пишут хорошо, и главное - есть интерес.

Скептики, узнав о школе-новаторе, лишь пожимают плечами. Учителя - приверженцы традиционного формата обучения, сетуют: мол, "залипнет" ребенок в планшете - попробуй, отвлеки.

- Ну что вы, - с улыбкой говорит Инна Тяпугина. - Конечно, мы понимаем, что современные дети - "цифровые", и нельзя учить их так, как 20 лет назад. Но вместе с тем у каждого учителя своя методика, и от этого не уйти. Электронная платформа - это только помощь педагогу. Не надо думать, что дети исключительно в ноутбуке весь урок проводят. Есть санитарные нормы, и мы их соблюдаем: десять минут учитель объясняет материал, потом дети работают над заданием, потом отвлекаются и слушают учителя, общаются. У них есть тетради, они, конечно же, пишут обычной шариковой ручкой и сочинения, и изложения. А младшеклассников читать мы учим по книгам. И библиотека у нас есть.

Шкафчик для смартфона

Впрочем, есть у школы еще одна особенность. Ученики с мобильниками в руках не подпирают стены, не таятся в углах, "залипнув" в соцсетях.

- Все телефоны перед уроками дети приносят в свой класс, - рассказывает учитель математики Эльвира Перервенко. - Вот такой у нас есть шкафчик, сюда в ячеечки они складывают телефоны. И весь день их никто не трогает.

- Неужели на переменах не клянчат, мол, родителям надо позвонить? - спрашиваю.

- Родители знают, что дети на уроках, и сами никогда не звонят, - поясняет учитель. - Если нужно связаться с семьей, мы это сделаем. Но это уже - правило, и никто его не нарушает.