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31.05.2018 12:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Место под высотку

В Воронеже ищут новые подходы к развитию ветхих кварталов
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7580 (117)
Заменить бараки благоустроенными многоэтажками, не переселяя жителей на другой конец города, обещают в столице Черноземья. Планируется снести более трехсот домов и построить новые за счет частных инвесторов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Решение о начале работ принято по 20 площадкам, где расположено 305 многоэтажек. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Решение о начале работ принято по 20 площадкам, где расположено 305 многоэтажек. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Напомним, что федеральная программа по расселению аварийного жилфонда завершилась прошлой осенью. Новая заработает не ранее 2019 года. Впрочем, бюджетных ассигнований и прежде не хватало на то, чтобы модернизировать старые здания, чьи обитатели зачастую лишены элементарных удобств.

В Воронеже реновации подлежит 25 территорий общей площадью около 196 гектаров. Решение о начале работ принято по 20 площадкам (более 62 гектаров), где расположено 305 многоквартирных домов. Из них 18 уже расселено, более 300 семей переехало в комфортные квартиры - жилье, по условиям договора с инвестором, обычно предоставляют в соседних новостройках.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Как исправить ошибки при расселении аварийного жилья в СЗФО

Пилотным объектом в программе развития территорий стал мини-квартал в частном секторе по улице Семилукской. На участке в 1,6 гектара должны были возвести два дома. Но строителям удалось вписать в него пять многоэтажек, не нарушив СНиПы. Там с нуля построили систему ливневой канализации и заасфальтировали дороги, поставили детские площадки. Почти все работы были выполнены на средства инвестора.

Проекты по развитию старой застройки фигурируют в отчетах не первый год, но процесс идет медленно даже на бумаге

В квартале, ограниченном улицами Московский проспект - 45-й Стрелковой Дивизии  - Славы - переулок Ракетный, пошли по другому принципу. Компания-застройщик, получившая право развивать эту территорию (около четырех гектаров), сначала возведет "стартовый" дом, куда переселит всех жильцов аварийных квартир - 400 человек, которые сегодня вынуждены обходиться без центральной канализации и горячей воды. Затем на площадке снесут 16 бараков, а их место займут высотки.

Проекты по развитию других территорий старой застройки фигурируют в отчетах городских властей не первый год. Но процесс идет медленно даже на бумаге: для инвесторов освоение этих площадок не является приоритетной задачей, есть вопросы по согласованию планов между заинтересованными структурами, по оформлению земельных участков. Тем не менее чиновники возлагают на государственно-частное партнерство большие надежды.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Есть уверенность, что постоянный механизм расселения аварийного жилого фонда заработает с 1 января 2019 года. Пока длится переходный период, наш регион самостоятельно решает эту задачу, - отметил председатель облдумы Владимир Нетесов. - Согласовано выделение почти 300 миллионов рублей на переселение из ветхого жилого фонда. Мы готовы на законодательном уровне поддерживать реализацию программ по комплексной застройке территорий.

С учетом муниципального софинансирования расходы бюджета на расселение домов, непригодных для проживания, в 2018 году составят 453 миллиона рублей. Львиная доля средств достанется Воронежу. Кроме него, поддержку получат Борисоглебск, Айдаровское и Горожанское сельские поселения Рамонского района и ряд других муниципалитетов. Всего до конца года планируется переселить почти 1400 человек.

Прямая речь

Сергей Колодяжный, председатель комитета облдумы по строительной политике:

- При развитии территорий, на которых ранее были ветхие или аварийные дома, акцент теперь делается на мнение жителей - что они хотят видеть, в каких условиях жить. Мы анализируем уже готовые проекты и при необходимости будем их корректировать для дальнейшего воплощения на других площадках.

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