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Воронежский мультфильм стал лидером проката в Китае. "Снежная королева - 3: Огонь и лед", снятая на студии Wizart Animation в Воронеже, достигла лучших кассовых сборов среди всех российских лент, когда-либо показанных в Поднебесной. За 50 дней проката полнометражка собрала более 11 миллионов долларов. Первая часть франшизы "Снежная королева" собрала в прокате скромные 800 тысяч долларов, вторая - больше пяти миллионов.
Фото: Студия Wizart
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Премьера мультфильма в Китае состоялась пятого апреля в рамках фестиваля Ching Ming, а затем его начали крутить в кинотеатрах по всей стране. По итогам премьерного уик-энда третья часть "Снежной королевы" заняла третье место в топе по Китаю. К началу мая кассовые сборы обеспечили картине шестую строчку в мировом рейтинге. Еще через пару недель суммарный сбор превысил 72 миллиона юаней, или 11 миллионов долларов, рассказали в пресс-службе Wizart. Это лучший результат российского фильма в истории проката в Китае. Показы "Снежной королевы - 3" в Поднебесной продлили до четвертого июня.

- Успешный прокат мультфильма "Снежная королева", продержавшегося в топе несколько недель, доказывает, что отечественная анимация в частности и российское кино в целом крайне притягательны для китайских зрителей, что не может нас не радовать, - подчеркнул исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

Справка "РГ"

"Снежная королева - 3: Огонь и лед" создана воронежской студией совместно с китайскими партнерами в технике компьютерной 3D-анимации в 2016 году. Консультантом режиссера Алексея Цицилина был Роберт Ленс, который участвовал в создании таких диснеевских лент, как "Король Лев", "Красавица и Чудовище", "История игрушек" и "Шрек". Права на прокат были проданы в 150 стран. Сейчас в Воронеже заканчивается производство четвертой серии.

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