Май - месяц, когда все в деревне выходят на свои приусадебные участки: сажать картошку, обустраивать огороды. Жители села Дедилово Тульской области - исключение. Не от лени, некогда это небольшое село славилось на всю область своими луком да огурцами. Не хотели они быть таким исключением, но теперь у них вместо огородов болото. И история эта длится уже больше десятилетия. Люди обращались в самые разные инстанции, но равнодушие чиновников пробить так и не удалось.

15 лет назад здесь был сухой участок, а сейчас топь, заросшая осокой и камышами. Фото: Елена Шулепова/РГ

Колодец вместо погреба

- Живем в деревне, вроде на земле - пенсия небольшая, надо бы, чтоб огород помог жить. А с ним видите что - все затопило, - жаловалась мне еще в 2008 году местная бабушка Татьяна Алексеевна.

После публикации "РГ" власти "проблему заметили". И вот на днях вновь звонок из Дедилова: "Приезжайте - посмотрите на камыш, который вырос на огородах".

И вновь слышу все те же слова: "Надо сажать, а тут вода стоит". Только уже не от той бабушки - от ее соседа. Пенсионер Валерий Шемякин построил новый дом в 1996 году на хорошем, сухом участке. А теперь показывает почти полностью заполненный водой колодец, из которого выходят водопроводные трубы.

- Это уровень грунтовых вод, - поясняет Шемякин. - Вода уже практически под полом. А ведь здесь чернозема полуметровый слой. Погреб затопило, смотри - банки в воде стоят. Стены в гараже и мастерских трещинами пошли. Это вода зимой замерзает, расширяется и выдавливает опоры. Дом еще держится, но долго ли? Хоть бросай все и уезжай.

А сразу за забором настоящее болото. Десять лет назад там было мокро, но пройти могли. Сейчас топь, растут камыши и… полчища комаров.

Шахты закрыли и… забыли

Местные жители связывают подтопление с закрытием шахт, которые окружали село со всех сторон. После ликвидации Подмосковного угольного бассейна все пять шахт оказались не нужными. Их начали закрывать в 1996 году, и уже через пару лет пошли первые звоночки будущей проблемы. А настоящее бедствие грянуло после 2000-х годов.

- Водопонижающие скважины бросили. А ведь по проекту ликвидации вертикальные стволы, горизонтальные отработанные лавы должны были заполнить песком, чтобы не осталось пустот. Но ничего не сделали. Начался неконтролируемый подъем воды и заполнение этих стволов и лав водой. В результате уровень грунтовых вод поднялся, - поясняет Валерий Шемякин.

Сегодня жители села разбираются во многом не хуже иных специалистов. За эти годы куда только они не обращались - папка с перепиской весьма внушительных размеров. И в Росприроднадзор, и природоохранную прокуратуру, и Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. Но, пройдя все инстанции, их жалобы вновь и вновь направлялись в районную администрацию.

За десять лет так и не нашлось ни денег, ни специалистов для изучения проблемы затопления села Дедилово

Более внятный ответ пришел лишь из Федерального агентства по энергетике, комиссия которого осматривала дома и огороды страдальцев по поручению администрации президента РФ, куда жители также направляли коллективную жалобу. Комиссия решила, что подтопление происходит из-за реки Шиворони. Точнее, из-за прорыва в дамбе, не ремонтировавшейся долгие годы. "Дренажных устройств нет, имеющиеся водоотводные каналы с водоотведением не справляются… проложены с недостаточным уклоном", говорится в письме. Правда, вывод о том, что закрытые шахты не имеют отношения к проблеме, комиссия сделала со ссылкой на информацию администрации Киреевского района. И это позволило указать на то, что "выполнение необходимых работ по осушению села Дедилово за счет средств федерального бюджета в рамках программы реструктуризации угледобывающей отрасли производиться не может".

Жители с таким выводом категорически не согласны. Дедилово - старейшее поселение на территории Тульской области. Тысячу лет назад это село было городом, считавшимся столицей древнего славянства, а потом оно стало передовым форпостом на юго-восточном рубеже земли русской. Здесь жили, служили и занимались хлебопашеством да огородничеством казаки. И река Шиворонь ничуть этому не мешала. Так что беда явно не природного характера, а следствие деятельности человека.

- Может, надо бы русло реки очищать, - пытается найти компромисс глава поселения Ольга Рулевская. - Но кто денег даст? У меня дом на горе, так тоже затапливает. Как паводок, так здесь все - и МЧС, и администрации, а потом забывают. Хоть отвод воды бы сделать. Трактор пригнать - не вопрос. Прокопаем канавы. Но куда вода пойдет? И поможет ли? Нужны специалисты, чтобы исследовали проблему, дали рекомендации. Но бесплатно никто к нам не приедет. А денег на это у нас нет.

За десять лет так и не нашлось ни денег, ни специалистов для изучения проблемы затопления села Дедилово.

- Как заставить власти что-нибудь делать? Министерство мелиорации ликвидировали. Есть МЧС: во время паводка они, конечно, оперативно приезжают. Но здесь нужна другая служба, которая бы предупреждала катастрофу, следила бы за тем, чтоб не заболачивалась земля, за шахтами, горными выработками, - считает Шемякин.

Криминальный уголек

В 2008 году процессами реструктуризации, а затем и ликвидации Подмосковного угольного бассейна (ПУБ) занялись Счетная палата и ФСБ. Реструктуризация ПУБ, основную часть которого составляло объединение ОАО "Тулауголь", началась в 90-х годах. Федеральная целевая программа социально-экономического развития угледобывающих районов Тульской области предусматривала структурную перестройку отрасли, которая должна была осуществляться за счет ликвидации особо убыточных, не имеющих перспективы развития производств, а также санации и развития существующих и строительства новых производственных мощностей для трудоустройства оставшихся без работы шахтеров. Однако эта реструктуризация пошла по пути полной ликвидации угледобывающих предприятий. Причем тогдашний комитет по угольной промышленности при Минэнерго России ежегодно по представлению ликвидационных комиссий без достаточных, по мнению Счетной палаты, на то оснований осуществлял корректировку затрат на ликвидацию шахт. С удивительной методичностью их увеличивая.

Словом, денежный ручеек из федерального бюджета был весьма полноводным. Однако, когда пришло время отчитываться за использование бюджетных средств, выяснилось, что фактически в документах говорится о работах, которые никогда не проводились. В результате - более десятка уголовных дел. Фигуранты этих дел сегодня уже свои сроки отсидели. Но деньги никто не вернул, а проблемы с годами в том же Дедилове начали приобретать характер экологической катастрофы.

И все эти годы жители Дедилова исправно платят земельный налог. К примеру, у того же Валерия Шемякина сорок соток. Кадастровая оценка этого болота - миллион 973 тысячи рублей. Земельный налог (а коэффициент применен как на плодородные огороды, самый высокий - 0,3 процента) - почти шесть тысяч. Для многих это больше половины пенсии. До 2012 года налог был невелик - 140-160 рублей, вот и не отказывались от земельных участков. Да и надежда все еще теплилась. А сейчас отказаться от "болота" уже проблематично. Для этого надо сделать кадастровый план, новое межевание и прочее. И это выливается почти в 20 тысяч рублей. Вот и получается, что люди налог платят исправно, а пользоваться землей не могут. Да и забыть свой чернозем не могут... Бабушка Татьяна Алексеевна в прежние времена на продаже огурчиков да лука со своего огорода двух детей в Москве выучила да жильем обеспечила.

Владелица трясины на улице Свободы попыталась было разбить огород повыше - куда вода еще не дошла. Не получилось - помешали ее грядки проезду техники на поля местного хозяйства.

- Это самозахват, так нельзя, - объясняет глава поселения. - Я ее очень даже понимаю: налог платит, а огородом пользоваться не может. И никто вроде не виноват. И что нам всем делать?

Прямая речь

Ольга Рулевская, глава администрации Дедиловского поселения:

- Подтопляется 35 домов на улице Свободы, там 113 человек живет, два дома на Октябрьской, шесть - на Советской. Когда начали копать траншеи, чтобы водопровод провести по программе "Народный бюджет", экскаватор даже на метр не смог углубиться - вода пошла. Жители все время жалуются.

Между тем



В министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области на запрос "РГ" о ситуации с затоплением в Дедилове посоветовали обратиться в ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов, которое находится в подчинении Минэнерго РФ. К тому же в этом министерстве в прошлом году была создана рабочая группа "по подготовке оперативных решений по объектам угольных разрезов шахт, которые могут представлять угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на территории РФ". В свою очередь, региональное минприроды в марте этого года направило в Министерство энергетики РФ обобщенную информацию о потенциально опасных объектах угольной промышленности, расположенных на территории Тульской области, в том числе и по Киреевскому району для решения вопроса, связанного с их ликвидацией. Будем следить за ситуацией.