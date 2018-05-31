Неисповедимы пути редакторской фантазии: мне предложили одеться во все, произведенное на Дальнем Востоке, и написать, что получилось. В итоге выяснилось: слухи о гибели легкой промышленности в округе преувеличены. Она жива, но ушла от привычных в советские времена промышленных масштабов преимущественно в малый бизнес.

Попытка купить к лету платьишко обернулась для корреспондента "РГ" приятным удивлением: оказывается, в одном только Уссурийске существует несколько швейных производств. Фото: Ольга Журман/РГ

Трусики в цветочек

Начала с нижнего белья. Это совсем просто, ежедневный маршрут на работу проходит мимо фирменного магазина биробиджанского трикотажа. Выбор есть, но, что касается моего размера, небольшой. Я предпочла бы однотонное белье, но условие есть условие: покупаю, пусть и в цветочек, вдруг редактор проверит. Стоит, к слову, 125 рублей.

Эта фабрика производит верхний и бельевой трикотаж, особенно разнообразен ассортимент одежды для маленьких детишек. Как написано на сайте компании, дизайнеры предприятия разрабатывают сезонные коллекции из хлопчатобумажной пряжи собственного производства. Например, серия для женщин носит название "Хорошее настроение". В этот раз мое настроение ограничилось бельем и туникой (еще 325 рублей). Еще я люблю чулки этой фирмы за простоту, отсутствие лайкрового блеска и прочих наворотов.

В Приморье известен и трикотаж артемовской фабрики. Но…

- Самого предприятия нет уже. Там распродано все по цехам. А вот бренд остался. Покупатели его, действительно, выделяют, поэтому вывеску не меняем, хотя продаем мы не только артемовский трикотаж, но и другой отечественного производства, - признался мне продавец рыночного киоска.

С момента, как фабрика приказала долго жить, прошло уже лет 20. Встретилась информация, что с 2006 года там существовало микропредприятие "АТФ", занимающееся изготовлением одежды из трикотажа и спецодежды и поддерживавшее таким образом жизнь бренда. Но по указанным на сайте телефонам ныне другая фирма.

Для жары

Попытка купить к лету платьишко обернулась приятным удивлением: оказывается, в одном только Уссурийске существует несколько швейных производств. Мне понравилась продукция одной из фабрик, которая выпускает изделия из ткани и трикотажа разных размеров. Но выбор я так и не сделала. Все-таки хотелось бы более легкий наряд на жаркое влажное приморское лето. А вот короткие брючки оказались "в тему", купила я к ним и футболку. Для калькулятора редактора: 1360 + 1200 рублей.

Несмотря на наличие предприятий легкой промышленности практически во всех субъектах ДФО роль отрасли в экономике регионов весьма незначительна

- Мы шьем вещи из южно-корейского полотна, имеем дистрибьютеров в других регионах России. Недавно получили заказ на производство формы для спортивных федераций, - похвасталась мне менеджер еще одной уссурийской фирмы Лилия Бекша, подтвердившая, что конкуренция среди швейных производств в этом городе чувствуется.

Швейные компании существуют и в других дальневосточных городах: работают небольшие фабрики в Спасске-Дальнем и в Южно-Сахалинске, теплится предприятие в Лесозаводске. Есть производства в Амурской области, Хабаровском крае и на Камчатке. Но их роль, как и легкой промышленности в целом, в экономике регионов весьма незначительна.

Кстати, отдельная история в развитии швейной промышленности ДФО - приход в начале нынешнего века корейских инвестиций и технологий. По данным Института сервиса, моды и дизайна Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса, в разных городах округа было открыто 150 предприятий. Например, в Партизанске (Приморский край) какое-то время выпускали мужские рубашки. Корейцы привезли оборудование, сырье, наняли сотрудников. Но заграничные менеджеры требовали работы на износ. Мало кто из местных жителей выдерживал 12-часовой рабочий день на выматывающем конвейерном производстве. Некоторую проблему составляло, увы, воровство. В итоге из-за малой рентабельности предприятий корейцы ушли, практически бросив оборудование, которое используют многие дальневосточные производители до сих пор.

Легкая походка

О существовании в Биробиджане обувной фабрики знаю давно благодаря наличию во Владивостоке фирменного магазина предприятия. Более того, я уже несколько лет ношу туфли, сделанные в ЕАО. До сих пор, правда, с ужасом вспоминаю, сколько они стоили. Но, простите за тавтологию, выходит, они того стоили, поскольку ношу с удовольствием.

На своем сайте фабрика позиционирует себя как единственное обувное предприятие на территории Дальнего Востока от Камчатки до Новосибирска. И я в этом была уверена до вчерашнего похода в один из магазинов столицы Приморья.

Поскольку летнего платья не выбрала, то и босоножек к нему мне не надо. А вот мокасины к купленным брючкам я присмотрела.

- Покупайте, конечно, - стимульнула меня продавец, - за такую-то цену. У нас сделаны, потому и стоят недорого.

- Где у нас? - удивилась я.

- В Уссурийске, там китайцы шьют, - как-то равнодушно ответила она.

И я купила. Всего-то 850 руб­лей. Позже, действительно, нашла сайт торгово-промышленной компании. И позвонила по указанному телефону.

- У нас несколько линий по производству обуви, китайское оборудование и китайские же рабочие. Это одна из первых компаний со стопроцентным иностранным капиталом, созданная в 2002 году как альтернатива ввозу "челноками" обуви из КНР, - рассказали мне.

Кстати, обувь шьют и в Якутии. Крупная компания выпускает унты, сапоги, ботинки из оленьей кожи, тапочки и много чего еще. Там же производят верхнюю одежду из меха соболя, белки, лисы, песца. Есть в республике и объединение, специализирующееся на выпуске продукции с национальным колоритом.

Мнения

Инна Клочко, директор Института сервиса, моды и дизайна Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса:

- Если поставить цель, то одеться во все дальневосточное можно, причем в оригинальнейшие остромодные вещи. Но поискать, где такую одежду производят, придется. Швейных производств в промышленных масштабах в регионе нет, и вряд ли они появятся. Производство трудно развивать, потому что в ДФО нет фэшн-кластера, где выпускались бы ткани и фурнитура и была бы выстроена логистика сбыта. Недавно власти объявили, что в Приморье при участии партнеров из Вьетнама может появиться кластер легкой промышленности. Посмотрим.

Сейчас, скорее, можно говорить о фэшн-индустрии, которая активно развивается, в частности, в Приморье. Эта отрасль сосредоточена в креативном пространстве и представлена, без преувеличения, десятками авторских линий одежды, известных только относительно узкому кругу интересующихся. Но это производство спряталось в малом бизнесе. От чего? Полагаю, от налогов. На мой взгляд, этим же объясняется и полное отсутствие рекламы. Это досадно, потому что рекламировать, поверьте, есть что.

Анатолий Тихомиров, депутат Госдумы РФ:

- На Дальнем Востоке очень дорого обходится содержание зданий, их отопление в холодный период. Вот возьмите известное предприятие легкой промышленности в Биробиджане: масштабы производства там уже "сузились", работать тяжело. Но самое страшное происходит, как только начинается зима. Каждый раз, образно говоря, - вилы в бок. Проблемы сразу удесятеряются. Себестоимость получается такой, что работать невыгодно, продукция неконкурентоспособна. Например, фирменные магазины компании продают "свои" носки без копейки наценки, и все равно они выходят дороже белорусских.