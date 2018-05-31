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31.05.2018 07:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава приморского города Партизанска ушел в отставку

Текст: Ольга Журман

Александр Зражевский, возглавлявший муниципальную исполнительную власть в приморском городе Партизанске, сложил полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Временно исполняет обязанности градоначальника первый заместитель главы администрации Николай Кодин.

Произошедшее стало следствием политики врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах. Во время его рабочей поездки в Партизанск в марте было высказано большое количество жалоб на главу администрации. Людей возмущало состояние дорог, работа коммунальных служб и состояние жилфонда.

На исправление ситуации выделили два месяца. За это время Александр Заржевский не справился с положением дел. На встрече с врио губернатора депутатов думы Партизанского городского округа стало ясно, что проблем в городе по-прежнему много.

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