Глава приморского города Партизанска ушел в отставку

Александр Зражевский, возглавлявший муниципальную исполнительную власть в приморском городе Партизанске, сложил полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.

Временно исполняет обязанности градоначальника первый заместитель главы администрации Николай Кодин.

Произошедшее стало следствием политики врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко по повышению эффективности управления в муниципалитетах. Во время его рабочей поездки в Партизанск в марте было высказано большое количество жалоб на главу администрации. Людей возмущало состояние дорог, работа коммунальных служб и состояние жилфонда.

На исправление ситуации выделили два месяца. За это время Александр Заржевский не справился с положением дел. На встрече с врио губернатора депутатов думы Партизанского городского округа стало ясно, что проблем в городе по-прежнему много.