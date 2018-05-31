Кто оплатит дачнику свет, воду и возможность проехать к участку

Наступила горячая пора для огородников-любителей. Из чего складывается дачная экономика в садовых товариществах и кооперативах, а также из каких средств создается общая инфраструктура, выясняли корреспонденты "РГ".

Сосед в помощь

В Якутске действует региональное отделение Союза садоводов России, хотя садов на вечной мерзлоте нет. Ежегодно эта общественная организация распределяет между садово-огородническими товариществами (СОТ) небольшие средства, выделяемые из муниципального бюджета. Сумма в последние годы не меняется - 2,8 миллиона рублей.

Как считает руководитель регионального отделения Вера Устинова, денег не хватает даже на самые насущные нужды. Заместитель главы Якутска по экономике и финансам Елена Кузнецова полностью с ней согласна.

- Объем бюджетных средств, направляемых на улучшение социально-бытовых условий в товариществах, надо увеличивать, - отметила она недавно на общегородском собрании дачников-огородников.

Однако администрации Якутска приходится решать массу затратных проблем в самом городе. Поэтому шансов на то, что вытекающий за окраины финансовый ручеек существенно увеличится, мало.

Муниципальные деньги в основном идут на ремонт и реконструкцию дорог, электрификацию, водоснабжение и газификацию СОТов. А поскольку в Якутии все эти работы очень дорогие, в год удается осчастливить пять-шесть товариществ.

- Несколько лет назад у нас сгорел трансформатор. Заменили его на свои средства, но потом часть суммы нам возместили. Еще раз финансовую поддержку получили при строительстве летнего водопровода. Были и другие потребности. Обращался к местным властям. Во всех случаях меня перенаправляли в отделение Союза садоводов России, но его бюджет известен, а в очередь за этими деньгами выстроились 130 таких же товариществ, как наше. Два раза помогли - и то хорошо, - рассказывает председатель одного из городских СОТов Евгений Куренков.

Дважды удалось получить средства муниципальной поддержки и товариществу, в котором пытается выращивать редиску и картошку корреспондент "РГ" (на строительство новой ЛЭП и ремонт дороги). Линия электропередачи работает исправно, а вот ста тысяч рублей на отсыпку дороги не хватило - даже с учетом того, что огородники скинулись и добавили к этим деньгам приличную сумму. Рассыпанный тонким слоем песок быстро смешался с грязью, и уже на следующий год все лужи вернулись на свои места.

Объявлять общий сбор денег на отсыпку дороги сразу после ее ремонта было бы моветоном. Теперь в период распутицы обитатели двух-трех "фазенд", у ворот которых образовались колеи, засыпают их за свой счет. Яма перекочевывает к воротам других соседей, и в один прекрасный день они тоже кооперируются, чтобы засыпать дорогу от угла до угла. Делают это качественно, потому что для себя. Эстафета вынужденного участия в восстановлении про­езда оказалась довольно эффективной: дорога стала заметно лучше. За всю минувшую весну выдергивать застрявшую машину из грязи пришлось лишь единожды.

Огороднику для счастья много не надо, были бы свет, вода и возможность проехать к участку. У нашего товарищества все это есть, а вывоз мусора из расположенных неподалеку баков оплачивает город. Скидываться всем в последние годы приходится только на обслуживание летнего водопровода и какие-то разовые мероприятия. В прошлом году собирали по 2,5 тысячи рублей со двора - деньги для семейного бюджета почти не ощутимые.

Бери - не хочу

Хабаровчанка Наталья Маркова приобрела дачу семь лет назад. Стандартные шесть соток и небольшой летний домик в охраняемом садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) обходятся ей в две тысячи в год. Именно столько каждый собственник отдает за охрану участков, вывоз мусора и водовод. Сумма для кошелька необременительная, но, как говорит Наталья, собрать членские взносы получается не со всех садоводов. Причина не в том, что некоторые отказываются платить (таких единицы), а в том, что порядка 20 наделов - заброшенные.

Поэтому вместо положенных 360 тысяч рублей в год товариществу удается собрать на 50-60 тысяч меньше. Из-за этого благоустройство территории постоянно откладывается.

- У нас часто подворовывают. Прошлой осенью выкопали несколько рядов картошки. Охрана никудышная: нормальных сторожей за восемь тысяч рублей в месяц не сыщешь. Несколько лет назад планировали заасфальтировать главную улицу, но до сих пор ездим по гравию. Денег на благоустройство не хватает, - говорит девушка.

- Деньги есть! - парируют в правительстве края.

Согласно краевой программе по развитию некоммерческого сельского хозяйства СНТ могут возместить до 50 процентов расходов на содержание общего имущества членов организации. Но такой возможностью почти никто не пользуется.

По словам зампреда регионального правительства - министра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александра Купрякова, в прошлом году часть расходов (в общей сложности два миллиона рублей) возместили лишь десять СНТ. При том что бюджет выделял пять миллионов.

В Хабаровском крае по региональной программе возмещают до половины расходов на содержание общего имущества дачного кооператива. Но такой возможностью почти никто не пользуется

- На 2018 год заложена такая же сумма. Чтобы избежать повторения ситуации, мы провели мониторинг препятствий для пользования этими деньгами на местах. Выяснилось, что проблемы кроются в несоответствии муниципальных нормативных актов краевым, неполном перечне тех работ, затраты на которые можно частично возместить, а также в слабой юридической подкованности руководителей обществ, - пояснил Купряков.

В некоторых же товариществах, по словам чиновника, попросту не могут подтвердить свои затраты. К примеру, не подозревая о субсидиях, ремонтируют дороги без документов, считают: так дешевле.

Купите свою дачу!

Такое условие поставила владельцам дачных участков - жителям Биробиджана - администрация Биробиджанского района, на территории которого находится садово-огородническое товарищество "Красный Восток". Цену тоже обозначили: 40 тысяч рублей.

- Люди десятилетиями обустраивали эти наделы, окультуривали землю, а обратить их в собственность не могли - администрация района давала добро только на аренду. И вот, наконец, сделали предложение, от которого дачники схватились за головы. А большинство из них - пенсионеры, живущие на пособия. Теперь мы пытаемся через суд опротестовать это решение, - с возмущением рассказывает председатель общества садоводов Биробиджана Тамара Еременко.

Это не единственная проблема, с которой сталкиваются биробиджанские дачники. Если в советские годы садово-огородным товариществам оказывалась безвозмездная помощь в содержании дорог, мелиорации, выделялись бесплатно даже средства защиты растений, то сейчас каждый выживает как может. Лишь в одном товариществе из семи есть председатель.

- Желающих взвалить на себя эту обузу не находится, поэтому приходится все вопросы решать мне как председателю городского общества садоводов. И это такая головная боль, которой и врагу не пожелала бы, - говорит Тамара Еременко. - Годами добиваемся, чтобы сделали нормальную дорогу на Щукинку - это был когда-то самый крупный дачный массив. Но городская власть считает, что заниматься трассой должен пригородный район, на территории которого она находятся. У властей района свой аргумент: коль дачи принадлежат жителям города, то мэрия обязана содержать и ведущие к ним дороги. Пока идут эти споры, за последние пятнадцать лет вместо двух тысяч дач на Щукинке осталось около 500.

Еще меньше дач - всего два десятка - на Треке, хотя путь туда лежит по федеральной трассе. В середине 1990-х начали сюда проводить электричество, строить здесь водонапорную башню. Но ни воды, ни света дачники так и не получили, многие оставили свои участки по этой причине, а еще из-за отдаленности от города и повального воровства, когда увозили даже дома.

Зато всего в десятке километров от Биробиджана есть большой участок земли. Когда-то после мелиоративных работ и окультуривания его отдали военнослужащим ближайшей части, которые создали товарищество "Багульник". Многие обратили свои наделы в собственность, а уезжая, просто бросали их. "Багульник" начал зарастать травой и кустарником.

- Там очень плодородная земля, есть вода, и надо передать эти участки людям, - считает почетный гражданин Биробиджана Федор Фетисов.

Загвоздка в том, что без ведома хозяев брошенных дач передать их в другие руки нельзя, закон защищает собственников. Но не защищает саму землю, которая превращается в дебри и болота.