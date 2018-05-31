- Знаете, я такая счастливая. Моей мамочке 93 года, и она все еще может меня спросить: "Почему ты так поздно вернулась домой?". А мне уже за шестьдесят, но я, как в детстве, объясняю ей, где была, - улыбается житель Кунашира Галина Глушкова.

Галина Глушкова: Я без запаха океана жить не могу. Фото: Сергей Красноухов

Из поколения романтиков

Главным увлечением ее в детстве были книги. Галя читала много и быстро. Доверие к юной читательнице у библиотекарей было полным, и ей, школьнице, давали читать книги из так называемого "закрытого" фонда.

Годы учебы на библиотечном факультете Хабаровского государственного института культуры были нетрудными.

- Мир любимых книг, какие могут быть сложности? - удивляется Галина Владимировна.

Себя она причисляет к поколению романтиков. На распределении Галина отказалась от работы в Приморской краевой библиотеке, потому что увидела объявление, что требуется библиотекарь на остров Кунашир:

- Узнала, что там четыре вулкана, из которых три действующие, и в ту же минуту решила, что мне нужно именно туда!

Она погрузилась на теплоход с двумя чемоданами, наполовину заполненными книгами. Из предметов роскоши - два термоса. Один для супа, другой для чая.

- Мама посоветовала, сказала, что с ними я всегда буду сытая, - вспоминает Галина Глушкова.

Остров с первого дня принял ее и стал давать уроки житейской премудрости: как натопить печку, как в метель правильно высушить постиранное белье. Местные с первых дней покорили ее своей добротой.

- Креветки будешь? - запросто мог спросить сосед-рыбак.

- Да, - неуверенно отвечала библиотекарь и подавала суповую чашку.

- Ты что? - удивлялся сосед. - Таз давай!

Районная библиотека встретила ее видавшими жизнь стеллажами для книг да большой печкой.

- В 1970-е наши острова притягивали романтиков со всей огромной страны. Художники, писатели, поэты - все черпали здесь вдохновение, - замечает Галина Владимировна.

Чиновник от культуры

В 1977 году ее назначили начальником управления культуры Южно-Курильского района. Любой руководитель силен людьми, которые его окружают, командой. А у Галины Глушковой был природный дар слушать и слышать людей.

Островные рыбоперерабатывающие заводы славились не только своей продукцией, но и художественной самодеятельностью.

- Днем они бухгалтеры и рыбообработчицы, а вечером - артистки, да какие! - вспоминает Галина Владимировна. - Сколько нами было завоевано наград в различных конкурсах художественной самодеятельности.

Остров с первого дня принял ее и стал давать уроки житейской премудрости: как натопить печку, как в метель правильно высушить постиранное белье

Острова всегда были заселены читающими людьми. Литературные журналы здесь ждали с нетерпением, заранее записывались в очередь.

- Некоторые номера выдавали только на ночь. И ничего, успевали прочитывать!

На Курилы часто приезжали именитые гости, любимые артисты. Здесь бывали Валентина Толкунова, Ян Френкель, Михаил Задорнов.

- Какая звездность? Это были люди своей страны, которые дышали с ней одним воздухом, - отвечает Галина на мой вопрос об особенностях характера некоторых знаменитостей.

Дружба с соседями

Галина Глушкова одной из первых оценила перспективы курильско-хоккайдского "безвиза".

- Общение, визиты, человеческая дружба растопили негатив, который копился десятилетиями, - говорит она. - Годы безвизовых визитов сблизили многих.

Жителей японского острова Хоккайдо не раз покорял талант курильских соседей.

- Наши выйдут на сцену и как запоют! По обыкновению сдержанные японцы ладоней не жалели, - смеется Галина Глушкова.

А вот еще одно интересное наблюдение. Простые хоккайдцы искренне радуются курильским переменам. А их много. На Кунашире появился современный спортивный комплекс с бассейном, новый Дом культуры, школа, строится жилье. Практически весь Южно-Курильск заасфальтирован.

…В прошлом году Галина Глушкова перешла на работу в районную библиотеку. Улыбаясь, говорит, что снова вернулась в молодость.

После землетрясения 1994 года все курильчане, чье жилье пострадало от стихии, получили возможность приобрести недвижимость на материке. Галина Глушкова стала обладательницей квартиры в Твери, где теперь живут ее дочь и старенькая мама. Признается, что тоже думала уехать на большую землю. Руководство района снабдило ее рекомендательным письмом, в котором перечислило все профессиональные заслуги. Побыв несколько недель в Твери, Галина вернулась на край света.

- Понимаете, я без этого острова и запаха океана жить не могу, - смущенно выдает она свой секрет.

А на вопрос, чем же пахнет Тихий у берегов Кунашира, не задумываясь отвечает:

- Жизнью!

Сильные духом

Поворотным моментом в своей островной биографии Галина Глушкова называет Курильское землетрясение осени 1994 года. Через неделю после подземных толчков в Южно-Курильске начала работать музыкальная школа. А еще через семь дней на первую спевку пришли самодеятельные артисты районного хора.

- Это было свидетельством того, что жизнь продолжается, и ни о каком вахтовом методе освоения Курил не может идти и речи. Хотя были горячие головы, предлагавшие убрать отсюда постоянное население и привозить людей только на работу, - замечает Галина Глушкова.

Прямая речь

Нонна Лаврик, заместитель министра культуры Сахалинской области:

- Галина Владимировна Глушкова любит Курильские острова. Работать с ней - удовольствие. Коллективы художественной самодеятельности Южно-Курильского района всегда удивляют своим профессионализмом, артистизмом и высоким сценическим искусством.

Справка

Кунашир - самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Входит в Южно-Курильский городской округ Сахалинской области. Название Кунашири, которое дали этому клочку суши айны - его коренные жители, означает "черный остров". Считается, что оно указывает на природу - темнохвойные леса, вулканическую почву и сумрачный облик конуса вулкана Тятя, кроме которого здесь есть еще три действующих исполина.