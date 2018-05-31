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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Некого облаять

На безлюдных площадках готовящегося к открытию туристического кластера скучают псы
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7579 (116)
Корреспондент «РГ» побывал на строящихся объектах туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика», которые по плану должны быть сданы в эксплуатацию в нынешнем году. Рабочих не обнаружил.
На центральной поляне будущего туристического комплекса организаторы строительства расположили производственную базу. Фото: Владимир Таюрский На центральной поляне будущего туристического комплекса организаторы строительства расположили производственную базу. Фото: Владимир Таюрский
На центральной поляне будущего туристического комплекса организаторы строительства расположили производственную базу. Фото: Владимир Таюрский

Комплекс создают с 2012 года. В сооружение инфраструктуры уже вложено более 365 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Построены дороги, подведены газ, электричество, широкополосный Интернет. К услугам туристов — вода и ливневая канализация. Однако бурно прорастающая между тротуарными плитками трава говорит о том, что нога туриста по широким пешеходным дорожкам еще не ступала. Да и что ему здесь делать?

В конце прошлого года Общественная палата Якутии проверила, как и что строят частные инвесторы, взявшиеся заполнить объектами туриндустрии благоустроенные за государственный счет 49 гектаров соснового бора. Строителей общественники не нашли, но получили от руководителей предприятий заверения: весной 2018-го работа закипит.

Фото: depositphotos.com
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…Весна на исходе. У сторожки на въезде в «Северную мозаику» разлеглись два лохматых пса — охранники, очевидно, отдыхают внутри. А вот чуть дальше видны люди. Там начал принимать посетителей норвежский веревочный парк, и в детской зоне на этих веревках с удовольствием копошатся около 40 ребятишек.

— Народ постепенно узнает о нашем существовании. Приезжают семьями, а сейчас вот организованная группа из Саха гимназии прибыла, — пояснила инструктор Мария Борисова.

Правда, весь контингент отдыхающих представлен детьми и их родителями, не отходящими от своих чад. На теряющихся в кронах сосен веревочных дорожках для взрослых никого не видно. Людей отпугивает не цена (1000 рублей в будни и до 1400 в выходные), а то, что кроме норвежского парка в «Северной мозаике» пока ничего нет.

На этой стройке удручает отсутствие не только строителей, но и нормальной организации процесса. Сроки ввода комплекса власти уже начали передвигать с конца 2018-го на середину 2019-го

Два года назад у склона горы были забиты сваи под фундамент ресторана со смотровой площадкой. На этом стройка остановилась. Рядом начато, но не завершено сооружение гостевых домиков. А на таких объектах, как Всемирный центр мамонта, этнографической парк, Царство якутской зимы, горнолыжный комплекс не сделано вообще ничего. Поскольку в предыдущие годы работы здесь не велись, все это великолепие предстоит создать за одно короткое лето — сдача комплекса намечена на конец 2018-го. По логике, строителей в сосняках сейчас должно быть больше, чем муравьев.

Оставляю машину на парковке рядом с веревочным парком и отправляюсь на экскурсию. Парковка эта временная. Настоящую обустраивают далеко внизу. Когда ее доведут до ума, подниматься в крутую гору посетителям «Северной мозаики» придется пешком.

Первый строящийся объект предстает перед глазами сразу же. Двухэтажный сруб почему-то напоминает 16-квартирный барак. Ба! Да это же и есть барак! Инвестор изрядно сэкономил, пустив на стены брус от древней двухэтажки, снесенной в городе. Потом сооружение обнесут профлистом или более симпатичным отделочным материалом, и перед туристами гостеприимно распахнет двери что-то очень новое и современное. Что это будет, спросить не у кого: строителей не видно.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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В глубине территории активно дымит нечто. Иду туда. Открывается индустриальный пейзаж, который явно не тянет на туристический объект. В самом центре кластера, завлекать в который туристов собираются не только рукотворными чудесами, но и девственной якутской природой, работает асфальтовый заводик. Хламу от него много, зато экономия: до любой асфальтируемой площадки рукой подать.

— Внизу парковку укатывают, а мы асфальт делаем, — охотно объясняет рабочий.

— А что-нибудь конкретно для туристов здесь сейчас делают?

— Не-е. Тут только мы и веревочный парк. Ну и вот он еще, — кивает работяга на скучающего пса.

Побродив по соснякам, позвонил в управляющую компанию.

— Почему строителей-то нет? Обещали же весной начать…

— Сейчас они собирают документы для подключения к коммуникациям, — сообщил заместитель директора Центра кластерного развития Иван Анисимов.

Коммуникации были подведены сюда давным-давно. В прошлом году Счетная палата РФ даже попеняла властям Якутии на бесхозяйственность: 20 месяцев в кластере существует проложенный за бешеные деньги газопровод, а к нему не подключен ни один потребитель. В 2016-м было завершено строительство электрических сетей, а энергия никем не востребована…

Вообще на этой стройке, если ее можно сейчас так назвать, удручает отсутствие не только строителей, но и нормальной организации процесса. Собственно, процесс — это движение. Здесь же все стоит. Или движется в обратном направлении. Из запланированных изначально 15 туристических объектов в проекте осталось 12. А сроки ввода комплекса местные власти уже начали передвигать на середину 2019-го, хотя действие федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма, в рамках которой его создают, завершается в этом году.

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