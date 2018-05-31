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31.05.2018 12:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На хабаровском вокзале открыли пешеходный тоннель

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Татьяна Дмитракова/РГ Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
Фото: Татьяна Дмитракова/РГ

На железнодорожном вокзале Хабаровска открыли долгожданный подземный пешеходный тоннель, сообщает пресс-служба правительства края. Событие приурочили к 160-летию города.

Реконструкция перехода велась с 2009 года. Все это время пассажиры были вынуждены ходить по виадуку. А это с вещами и багажом было делать крайне неудобно.

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Железнодорожники отстроили тоннель заново. Здесь появились новые павильоны, выходы из тоннеля на платформы оснастили эскалаторами. Кроме того, появился лифт для подъема людей на все этажи вокзала. Стены перехода обшили аквапанелями и керамогранитной плиткой.

- Хабаровский вокзал - визитная карточка нашего региона. Его реконструкция внесла серьезный вклад в создание благоприятного имиджа города. Открытие подземного перехода выведет качество обслуживания пассажиров на новый уровень, - сказал на открытии губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Общая стоимость реконструкции составила 726 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Пешеходный тоннель вокзального комплекса Хабаровска был построен в 1970 году. По данным Дальневосточной железной дороги, его длина - 130 метров, площадь - 1,2 тысячи "квадратов".

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