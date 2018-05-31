На хабаровском вокзале открыли пешеходный тоннель

На железнодорожном вокзале Хабаровска открыли долгожданный подземный пешеходный тоннель, сообщает пресс-служба правительства края. Событие приурочили к 160-летию города.

Реконструкция перехода велась с 2009 года. Все это время пассажиры были вынуждены ходить по виадуку. А это с вещами и багажом было делать крайне неудобно.

Железнодорожники отстроили тоннель заново. Здесь появились новые павильоны, выходы из тоннеля на платформы оснастили эскалаторами. Кроме того, появился лифт для подъема людей на все этажи вокзала. Стены перехода обшили аквапанелями и керамогранитной плиткой.

- Хабаровский вокзал - визитная карточка нашего региона. Его реконструкция внесла серьезный вклад в создание благоприятного имиджа города. Открытие подземного перехода выведет качество обслуживания пассажиров на новый уровень, - сказал на открытии губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Общая стоимость реконструкции составила 726 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Пешеходный тоннель вокзального комплекса Хабаровска был построен в 1970 году. По данным Дальневосточной железной дороги, его длина - 130 метров, площадь - 1,2 тысячи "квадратов".