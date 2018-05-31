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31.05.2018 06:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новым руководителем АРЧК ДВ назначен Сергей Ховрат

Текст: Дина Непомнящая

В Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) сменился руководитель. На место, которое раньше занимал Валентин Тимаков, назначен Сергей Ховрат. Нового гендиректора коллективу представил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Фото: Сергей Черных/РИА Новости
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- За прошедшее время проделана большая работа. Благодаря генеральному директору и коллективу Агентства были достигнуты определенные результаты. Сегодня появляются новые вызовы. Очень важным вопросом является обеспечение квалифицированными кадрами инвесторов, - заявил Александр Козлов.

По мнению министра, эту задачу необходимо решать совместно с образовательными организациями округа.

Важным в работе агентства назвали и сопровождение программы "Дальневосточный гектар". Этот проект пользуется интересом не только у местного населения, но и у жителей других регионов. Обладатели гектара могут направить средства сразу на освоение земли, а не на ее покупку.

За отличную работу экс-руководителя АРЧК ДВ поблагодарил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

- С Валентином Тимаковым Агентство прошло путь от идеи до состоявшегося института развития, - отметил Качаев.

Справка "РГ"

С 2013 по 2015 год Сергей Ховрат был руководителем управления Федеральной миграционной службы по Амурской области. С 2015 года занимал должность министра имущественных отношений Приамурья. Также работал в Хабаровском и Приморском краях.

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