Пассажирский самолет сел в аэропорту Якутска с разрушенными шасси

Поздно вечером в среду после посадки в аэропорту Якутска экипаж пассажирского самолета Ан-24 обнаружил, что шасси разрушены.

В пресс-службе авиакомпании "Якутия", которой принадлежит лайнер, сообщили, что самолет выполнял рейс по маршруту Ленск - Якутск. В аэропорту пункта назначения он приземлился в 20.21 по местному времени. После посадки командир экипажа доложил о разрушениях на стойках пневматиков.

На борту воздушного судна находились 28 пассажиров и четыре члена экипажа. Сведений о пострадавших не поступало.

Неисправный самолет отбуксировали к месту стоянки. Представители компании сообщили, что причины поломки выясняет специальная комиссия.