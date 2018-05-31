Новости

Пассажирский самолет сел в аэропорту Якутска с разрушенными шасси 03:59
В Перу изъяли более тонны кокаина с фотографиями наркобаронов 03:58
Власти Мексики обвинили Трампа в расизме 03:50
Трамп обсудил с моделью Ким Кардашьян тюремную реформу 03:20
В России стартовали продажи седана Subaru за 2 млн рублей 03:10
СМИ: Трамп введет новые пошлины на европейскую продукцию 31 мая 02:57
В Саудовской Аравии неизвестные убили полицейского 02:39
На складе компании UPS в Кентукки прогремел взрыв 02:24
Российский премьер прибыл с официальным визитом в Душанбе 02:03
В США подъемный кран упал на жилые дома 01:48
Небольшой самолет разбился в американском штате Нью-Йорк 01:30
Асад ответил на оскорбления Трампа в свой адрес 01:29
В США экипаж лайнера прервал полет из-за агрессивного пассажира 00:59
Черчесов объяснил поражение сборной России от Австрии 00:56
Меланья Трамп рассказала о своем здоровье после операции 00:24
Захарова сравнила "убийство" Бабченко со "смертью" Бубликова 30.05.2018
Собянин: Травмы четырех пострадавших в Москве не связаны со стихией 30.05.2018
В ФРГ полицейские застрелили пассажира поезда с ножом 30.05.2018
В Удмуртии сильный ветер оставил без света более девяти тысяч домов 30.05.2018
Российские нефтяники пообещали сдержать рост цен на топливо 30.05.2018
Рэпер Face доставлен полицию за драку 30.05.2018
Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину 30.05.2018
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией 30.05.2018
Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 30.05.2018
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 30.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 03:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажирский самолет сел в аэропорту Якутска с разрушенными шасси

Текст: Владимир Таюрский

Поздно вечером в среду после посадки в аэропорту Якутска экипаж пассажирского самолета Ан-24 обнаружил, что шасси разрушены.

Фото: Татьяна Андреева/Р
В Екатеринбурге аварийно сел пассажирский самолет

В пресс-службе авиакомпании "Якутия", которой принадлежит лайнер, сообщили, что самолет выполнял рейс по маршруту Ленск - Якутск. В аэропорту пункта назначения он приземлился в 20.21 по местному времени. После посадки командир экипажа доложил о разрушениях на стойках пневматиков.

На борту воздушного судна находились 28 пассажиров и четыре члена экипажа. Сведений о пострадавших не поступало.

Неисправный самолет отбуксировали к месту стоянки. Представители компании сообщили, что причины поломки выясняет специальная комиссия.

Главное сегодня

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга