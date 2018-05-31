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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шатко и валко

Текст: Алексей Коновалов (кандидат физико-математических наук)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7579 (116)
На этой неделе сахалинцы в очередной раз отдали дань памяти жертвам нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 года.

Природная катастрофа, унесшая жизни более двух тысяч человек, стала тогда полной неожиданностью для населения, строителей и ученых-сейсмологов. Она выявила явные недостатки в подходах к сейсмическому районированию. Казалось бы, за 23 года, прошедших после катастрофы, должны были измениться технологии адекватного прогнозирования сейсмических воздействий на жилые здания и промышленные сооружения в зависимости от срока их эксплуатации. Однако качественных трансформаций ни принципов работы, ни нормативно-правовой базы не произошло.

Фото: Архив Сахалинского филиала ДВГИ ДВО РАН
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Более того, в инженерно-геологических изысканиях, проводимых при строительстве, наметился тренд по "рисованию" данных без соответствующих обследований. Зачем - понятно: в погоне за экономической выгодой. И эту ничем не подкрепленную оценку сейсмичности площадки строительства выявить на этапе экспертизы проекта сложно. Таким образом, конкуренция технологий отступает на второй план, а возможно, и вовсе растворяется в предложениях более низкой цены работ. Но на этот же второй план отодвигается и надежность возводимых сооружений, а, как известно, "у безопасности не может быть серебряной медали". В такой ситуации плодятся изыскательские компании, а вместе с ними - некачественные и неконтролируемые результаты, от которых может зависеть жизнь людей.

Из этой ситуации есть несколько выходов. Например, можно предусмотреть в градостроительном плане обязательные работы по комплексному изучению грунтов территорий, предназначенных для застройки. Полученная информация должна быть открыта и доступна. Уверен, она окажется востребованной и строителями, и проектировщиками.

Конкуренция технологий при строительстве сегодня отступает на второй план. Но на этот же второй план отодвигается и надежность возводимых сооружений

Второе решение лежит в плоскости нормотворчества. Представим на мгновение, что завтра будут строить мост Сахалин - Япония. Естественно задать вопрос: "А по каким строительным правилам будут проводить изыскания: японским или российским?". Делить мост на две половинки неправильно, так как у природы нет границ. Здесь разумно рассчитать сейсмические воздействия и по российским, и по японским нормам, а итоговую оценку гармонизировать.

Фото: Сергей Красноухов
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Средняя обеспеченность сейсмологическими данными в российских регионах может сильно отличаться от реальной изученности каждой территории как в лучшую, так и в худшую сторону. На мой взгляд, в строительных правилах необходимо предусмотреть возможность субъектов акцентировать внимание на использовании определенных подходов, знаний и технологий. В этом могут быть задействованы учреждения региональной экспертизы или отделения недавно возродившегося межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству при минстрое РФ.

…Если строительство моста Сахалин - Япония пока выглядит далеким будущим, то замысел возведения перехода с Сахалина на материк уже вполне реален. Но район прокладки последнего может с определенной степенью вероятности примыкать к сейсмогенной зоне нефтегорского землетрясения. Выводы надо делать уже сейчас.

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