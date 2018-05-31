Суд вынес приговор экс-директору шикотанского рыбокомбината

Южно-Курильский районный суд Сахалинской области вынес приговор бывшему генеральному директору ЗАО "Рыбокомбинат Островной" Наталье Кашкаровой. Ее признали виновной в неправомерных действиях при банкротстве и уходе от уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте регионального управления следственного комитета.

Руководитель знала, что налоговая служба собирается принудительно взыскать с рыбокомбината более 20 миллионов рублей просроченной задолженности. Чтобы не допустить этого, она стала рассчитываться с контрагентами с помощью распорядительных писем. В результате из-под механизма принудительного взыскания было выведено более 113 миллионов рублей.

- Кроме того, достоверно зная о наличии задолженности по налоговым обязательствам, а также о нахождении общества в стадии банкротства, обвиняемая совершила сделки по отчуждению недвижимого имущества стоимостью более 84 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе СК.

Наталья Кашкарова была приговорена к году лишения свободы условно и штрафу 280 000 рублей. Приговор в силу не вступил.

Напомним, что это и несколько других уголовных дел на экс-директора "Островного" завели после того как 14 апреля 2016 года во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным работники рыбокомбината рассказали, что им несколько месяцев не выплачивают зарплату, но вычитают деньги за проживание в общежитии. Сейчас задолженность перед сотрудниками погашена.