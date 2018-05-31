В Приморье нашли мертвым пропавшего мальчика

В Приморье обнаружено тело 10-летнего мальчика, который пропал накануне. Как сообщает региональный СК РФ, в ходе проведения следственных действий тело с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями - найдено.

Следователи уже задержали подозреваемого - несовершеннолетнего местного жителя. Причиной преступления могла стать личная неприязнь.

Ребенок пропал вчера днем, он ушел гулять и не вернулся. Его искали сотрудники полиции, спасатели, волонтеры. После исчезновения школьника в приморском селе было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

"В настоящее время на месте работают следователи, допрашиваются свидетели, проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы", - отметила старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут полицейские.