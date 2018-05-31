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31.05.2018 07:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье полиция обыскала офис нацпарка "Бикин"

Текст: Ольга Журман

Полиция Приморья получила оперативные данные о хищениях бюджетных денежных средств должностными лицами национального парка "Бикин". И в рамках проверки провела обыски в офисе нацпарка, сообщает ТАСС.

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Постановление об обыске выдал Пожарский районный суд.

Изъята бухгалтерская документация и офисная техника, ряд договоров, документов о трудоустройстве сотрудников нацпарка и выплаты заработной платы. Проводится проверка информации о нарушениях, допущенных руководством учреждения. В офисе нацпарка в городе Лучегорске изъята документация на бумажных и электронных носителях.

Представитель ОМВД РФ по Пожарскому району считает, что работа национального парка не нарушена.

Однако сотрудники "Бикина" с этим мнением не согласны. Директор парка Алексей Кудрявцев рассказал агентству, что обыски проводятся с ноября 2017 года. А руководит ими полицейский, который в прошлом году не смог отдохнуть на особо охраняемой территории.

- Пользуясь своим удостоверением и прикрываясь законом о полиции, он пытался проехать сюда со своими друзьями. Мы позвонили в районный отдел с вопросом, где находятся такие-то сотрудники, и там сказали, что они в отпуске. Это произошло в сентябре прошлого года, а уже через месяц начались следственные действия. Причем до сих пор нам не предъявляют никакого уголовного или административного дела, все проходит на основании закона о полиции, - объяснил Кудрявцев.

Чем закончится обыск на этот раз, пока не известно. Но до настоящего времени никаких нарушений в работе учреждения в результате проверок выявить не удалось.

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