Приморский город Партизанск получил нового руководителя - и.о. градоначальника стал первый замглавы администрации Николай Кодин. Его шеф, Александр Зражевский, добровольно покинул пост.

Началось все в марте, во время первого визита врио губернатора Андрей Тарасенко в Партизанск. Жители небольшого города, в котором всего-то 37 тысяч человек, рассказали о таком количестве проблем, что их хватило бы на миллионник. Очень много жалоб было на дороги, здравоохранение, работу ЖКХ. Главе города были даны поручения, чтобы исправить ситуацию. Но ничего сделано не было. Через два месяца, во время второго визита Тарасенко зал городского дома культуры вновь был полон, и снова звучала масса вопросов - люди выстраивались перед сценой в очередь, чтобы спросить про работу больницы, ремонт дорог, переселение из аварийного жилья, мусорные свалки, общественный транспорт, расчистку русел рек и многое другое. Многие говорили о бездействии местной администрации... Спустя две недели Александр Зражевский написал заявление об отставке.