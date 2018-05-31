Фестиваль болельщиков ФИФА в Саранске откроется в День России

В День России 12 июня в столице Мордовии откроется Фестиваль болельщиков ФИФА. Грандиозный праздник футбола продлится до 15 июля.

Следует отметить, что церемония открытия Фестиваля болельщиков в Саранске совпадает с еще одной знаменательной датой – Днем города. Местом проведения торжеств для любителей футбола станет главная площадь столицы республики – Советская.

Здесь появится огромный экран размером более 100 квадратных метров для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу - 2018, сцена для выступлений популярных исполнителей, официальный сувенирный магазин, павильоны с едой и напитками и многое другое. Фанаты смогут не только посмотреть все матчи мундиаля, но и принять участие в развлекательных программах, пообщаться с футбольными звездами и другими почетными гостями форума.

- Вход для всех желающих абсолютно бесплатный, - пояснили в министерстве спорта и физической культуры РМ.

Ознакомиться с картой-схемой Фестиваля болельщиков ФИФА в Саранске можно на сайте минспорта Мордовии.