Масадзи Мацуяма признался, что хотел бы снова побывать в Ульяновске

Государственный министр Японии Масадзи Мацуяма, ставший почетным гостем проходящего в Ульяновске Второго международного форума "Японская весна на Волге", в видеоинтервью для "РГ" рассказал, что был настолько тронут гостеприимством местных жителей, что хотел бы найти возможность снова побывать в Ульяновской области.

- Вся японская делегация признательна Ульяновску и его жителям за тот теплый прием, который нам здесь оказали, за улыбки, которыми нас одарили. Хочу пожелать ульяновцам также найти возможность побывать в Японии, познакомиться с ее традициями, культурой, природой и людьми, - добавил министр.

Масадзи Мацуяма рассказал также о своем отношении к русской культуре. По его признанию, он является поклонником русской классической музыки, особенно произведений Чайковского и Рахманинова, а также русского балета.

Кроме того, министр рассказал о перспективах сотрудничества Ульяновской области и Японии, заверив, что будет всячески способствовать развитию этого сотрудничества.

- Я намерен поддерживать обмен между Ульяновской областью и Японией по линии спорта, культуры, экономики, - сказал Мацуяма. - Здесь уже успешно работает крупный японский завод "Бриджстоун", а на днях компания "Исузу" заключила специнвестконтракт с Ульяновской областью. Это означает, что регион показал себя надежным партнером для японского бизнеса, поэтому экономическое сотрудничество и впредь будет активно развиваться.