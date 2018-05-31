С наступлением лета тысячи жителей Прикамья устремились к воде. И если к купанию и солнечным ваннам погода пока не располагает, то рыбалка и катание на лодках уже в разгаре.

В Прикамье зарегистрировано более 30 тысяч маломерных судов. Это гребные и моторные лодки, катера, водные мотоциклы, яхты. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Однако многие пермяки полностью игнорируют элементарные правила поведения на воде. Что может привести и, самое главное, приводит к несчастным случаям.

Навигация поневоле

В один из дней середины мая дачник Александр Котов работал на участке, как вдруг к нему прибежал сосед и сообщил, что со стороны реки Сылвы слышны слабые крики. Котов пригляделся и увидел на воде черные точки. Именно с той стороны ветер и доносил невнятные призывы.

- Кто-то тонет, - уверенно сказал он.

У пермяка имелась обычная весельная лодка, они с соседом дотащили ее до берега. Дул сильный ветер, поднимая волны. Но все же им удалось быстро добраться до места происшествия.

На середине реки вверх дном плавала лодка. Рядом барахтался мужчина, который уже начал замерзать. На перевернувшейся лодке сидела женщина. Она-то и кричала изо всех сил.

Самодеятельных спасателей поразило то, что, даже находясь в опасности, пермячка прижимала к себе баулы с добром. Александр и его напарник помогли пострадавшей перебраться в свою лодку, а потом вытащили из воды ее спутника. Оказалось, супружеская пара переправлялась на другой берег реки на дачу. Поднявшийся сильный ветер и волны опрокинули лодку. Только чудом дачники не утонули, а смогли продержаться до того момента, пока не пришла помощь.

Причина случившегося ясна - халатное отношение к безопасности. Никаких спасательных средств, в том числе и жилетов, у пострадавших не было.

- Я не собирался спускать лодку на воду, - говорит Котов. - Но вот пришлось открыть навигацию немного раньше намеченного срока. Хорошо, что удалось вовремя прийти на помощь. Иначе все могло закончиться очень плохо.

Без спасжилета

Навигация маломерных судов в Пермском крае открылась в нынешнем году 30 апреля. По решению краевых властей продлится она до 20 ноября. В Прикамье зарегистрировано более 30 тысяч маломерных судов. Это гребные и моторные лодки, катера, водные мотоциклы, яхты. Большинство их владельцев законопослушные граждане и не вызывают беспокойства у сотрудников государственной инспекции маломерных судов.

Однако есть и те, кто пренебрегают правилами и, выйдя на воду, полагаются только на авось.

После открытия навигации было зафиксировано два чрезвычайных происшествия. Второго мая на реке Вильве во время сплава утонул турист. Еще одна трагедия произошла 11 мая в Чердынском районе. Лодка, в которой находилось четверо пермяков, перевернулась. Один из них был без спасательного жилета. Именно он и утонул.

Надо отметить, что большая часть утонувших - рыбаки. В поисках мест клева они забывают обо всем, в том числе о безопасности. Не так давно на Обве два опытных браконьера решили проверить поставленную сеть. Несмотря на большую волну, отправились туда на моторке. Ветром лодку развернуло и захлестнуло водой. Мотор заглох, рыбаки оказались в воде. Оба были без спасжилетов. Один сразу камнем пошел ко дну, второй смог доплыть до берега, но стресс, холодная вода и слишком большая физическая нагрузки оказались ему не по силам. Позже рыбак скончался.

Каждый, кто садится в лодку, должен знать: спасательный жилет надо надеть сразу же, еще до начала движения.

В холодной воде

Вода в пермских реках остается холодной даже в самую жаркую погоду - не успевает прогреться за короткое лето. В такой ситуации даже спасательные жилеты не всегда могут помочь. Однажды на реке Косьве компания крепко выпивших парней и двух девушек отправилась ночью кататься на моторной лодке. На полном ходу они налетели на корягу, пробили дно и очутились в воде. На борту было два спасжилета. Их отдали девушкам.

Но никто не спасся. Дело было в июле, днем припекало, но вода оставалась холодной. Парни не смогли доплыть до берега, а девушки понадеялись на жилеты и попросту замерзли.

Правила не случайно запрещают выходить на реку в пьяном виде.

Проезд закрыт

Многие полагают, что кататься на моторках или водных мотоциклах можно где угодно. Но это не так. На Каме есть участки, где движение ограничено или запрещено.

Так, в районе порта Березники движение разрешено только вдоль правого берега. Ограничение действует и в краевой столице - от Верхней Курьи до Красавинского моста маломерные суда могут ходить только у правого берега.

Плавание и стоянка запрещены на расстоянии одного километра от Камской и Воткинской гидроэлектростанций.

Комментарий

Андрей Гониченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- Основное нарушение, которое допускают все судовладельцы, - это отсутствие на борту спасательных жилетов. Почему люди пренебрегают ими, непонятно, ведь каждый год фиксируются случаи гибели на воде. Спасжилет не просто должен быть на борту - его обязан надеть каждый находящийся в лодке или на катере. Пользуясь случаем, хочу обратиться к судовладельцам и пассажирам. Берегите свою жизнь, обязательно пользуйтесь спасательными жилетами. Не забывайте о них во время прогулок на воде.

На заметку

- Правила эксплуатации маломерных судов:

- необходимо убедиться в исправности плавсредства,

- проверить, на месте ли весла, уключины, спасательные средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды,

- все находящиеся на борту должны быть в спасательных жилетах,

- садиться в лодку следует по одному, ступая на середину настила, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно бортов,

- нельзя перегружать плавсредство,

- во время движения нельзя меняться местами и садиться на борт,

- движение должно осуществляться по правой стороне реки и на расстоянии не более 20 метров от берега.