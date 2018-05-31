Саратовский министр уволился после поездки с нетрезвым водителем

Министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев уволился после дорожного инцидента, случившегося на прошлой неделе. Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор Валерий Радаев принял отставку чиновника, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кадровым изменениям предшествовала, по данным РИА Новости, огласка дорожного инцидента, приключившегося с министром. Сотрудники ГИБДД ночью остановили служебный автомобиль, которым управляла нетрезвая по внешнему виду женщина, а на заднем сиденье машины спал человек, похожий на Александра Выскребенцева.

Внимание полицейских автомобиль привлек, поскольку водитель ехал с выключенными фарами. В дальнейшем на женщину сотрудники дорожно-постовой службы составили протокол по административному правонарушению - отказу от прохождения медицинского освидетельствования. Как выяснилось, она работает в администрации одного из районов города.

По данному факту глава региона назначил служебную проверку. Выяснением обстоятельств происшедшего, как рассказали в областной прокуратуре, в частности, передачей управления служебным автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, занимается также и надзорное ведомство.