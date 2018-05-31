За заслуги перед химической отраслью сотрудники пермского завода компании "Уралхим" отмечены федеральными и региональными наградами.

Почетным знаком Российского союза химиков - орденом за заслуги перед химической промышленностью I степени награжден начальник ремонтно-механического производства Леонид Пегушин. Двое сотрудников отмечены дипломами: старший аппаратчик кристаллизации цеха производства карбамида Сергей Васфитдинов и лаборант химического анализа производственной лаборатории - ОТК Ольга Галушко.

Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ вручены начальнику установки цеха производства аммиака Дмитрию Кащееву и электрогазосварщику РМП-7 Виктору Репину.

Благодарственные письма губернатора Пермского края получили работники "ПМУ" аппаратчик синтеза цеха производства аммиака Владимир Спиридонов, слесарь РМП-7 Владимир Носков и замначальника электроцеха монтажа Сергей Захаров.

Благодарностью главы Перми отмечены машинист компрессорных установок цеха производства карбамида Сергей Коромыслов и аппаратчик цеха химподготовки сырья Игорь Колесников.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Благодаря упорному труду всех сотрудников "ПМУ" завод в прошлом году выпустил рекордный с момента запуска производства объем продукции - 913,6 тысячи тонн. Мы не останавливаемся на достигнутом. Идет работа над новыми проектами развития предприятия. Уверен, что высокий профессионализм коллег позволит нам справиться с задачами любой сложности.