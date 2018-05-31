31 мая 2018 года в Казани прошло Годовое общее собрание акционеров Ак Барс Банка, высшего органа управления банка, который ежегодно собирается в полном составе.

Участие в собрании принял президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он поздравил банк с 25-летием, указал основные приоритетные задачи и оценил по достоинству представленные банком разработки в сфере финансовых технологий.

"Ак Барс Банк является опорным банком республики, перед которым стоит немало задач, так необходимо развивать реальный сектор экономики, взаимодействовать не только с крупными предпринимателями, но и со всей цепочкой наших поставщиков, в том числе в других регионов, - объяснил президент, - в текущем году банку присвоен высокий рейтинг Эксперт РА. Это дает новые возможности для привлечения средств пенсионного фонда и страховых резервов, этим нужно пользоваться".

Также из приоритетных задач Рустам Минниханов отметил льготное ипотечное кредитование и реализацию на практике финтех разработок банка, в том числе их применение на сайте государственных и муниципальных услуг.

В своем выступлении перед акционерами и гостями Председатель правления ПАО "АК БАРС" БАНК Зуфар Гараев озвучил финансовые показатели за прошлый 2017 год. Чистая прибыль банка составила 797 млн рублей, этот показатель стал рекордным за всю историю банка. Существенный рост прибыльности Банка на протяжении года обусловлен сокращению издержек и совершенствованию бизнес-процессов банка. Серьезным подспорьем к рекордным показателям прошлого года стал рост комиссионной прибыли на 16%. При этом Зуфар Гараев отметил, что за отчетный год банком были получены дополнительные доходы от продажи ценных бумаг и дивидендов. Собственный капитал банка за прошедший год вырос на 7,8 млрд и составил 78,1 млрд рублей. Привлеченные средства населения также показали положительную динамику и выросли за отчетный год на 2,3 млрд рублей или на 2,1%.

По словам председателя правления, двигателем роста розничного кредитовая в 2017 году (рост на +13,2%) стала ипотека (рост составил +15%). Банк России в течение года шесть раз снижал ключевую ставку, что позволило сделать ипотечные программы дешевле. "2017 год мы посвятили глубокому изучению своего клиента. Клиентоориентированность - основа нашей стратегии, - отметил Зуфар Гараев, - Это позволило нам по-новому взглянуть на себя - понять слабые стороны и выработать новые подходы".

В рамках встречи акционеры банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год и рекомендованное Советом директоров распределение прибыли банка по результатам отчетного года, а также избрали Совет директоров и Ревизионную комиссию, утвердили аудиторов для проведения аудита отчетности по российским и международным стандартам финансовой отчетности.

В этом году Ак Барс Банк презентовал новый фирменный стиль и позиционирование "Банк решений для вашей жизни". Акционерам и гостям была представлена масштабная экспозиция с последними разработками цифровых продуктов и сервисов банка.

Участникам продемонстрировали систему удаленной идентификации физических лиц на основе биометрических данных, которую банк планирует запустить уже летом текущего года. Клиенты смогут открывать счета и вклады, делать переводы и получать кредиты в интернете. Банк успешно провел ряд пилотов названных сервисов и уже ведет подготовку к промышленному запуску. Банк продолжает развивать технологии Datascience, искусственного интеллекта и машинного обучения. Платформа искусственного интеллекта собственной разработки AIMee уже сейчас помогает операторам колл-центра отвечать на вопросы клиентов. Что касается новых трендов в альтернативном финансировании, банк провел пилотный проект по краудлендингу и планирует развивать платформу для кредитования предпринимателей физическими лицами.

Пресс-релиз предоставлен компанией ПАО "АК БАРС" БАНК