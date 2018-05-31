Москва, Колонный зал Дома Союзов. Более 200 лет это здание было центром культурной и общественной жизни страны: здесь проходили блистательные балы Благородного собрания, концерты и встречи высочайшего уровня.

В этом году лауреатами Строгановской премии стали семь человек. Фото: Пермское землячество

Именно здесь, в доме с удивительной историей, прошел 13-й съезд Пермского землячества, была вручена главная общественная награда Пермского края - Строгановская премия.

- Очень важно, чтобы действовали институты, которые поддерживают связь с родной землей, чтобы даже вдали от нее нам было не все равно, что происходит дома. И Строгановская премия - то, что нас объединяет, - рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников. - Благодаря успехам ее лауреатов, их достижениям в науке, культуре, спорте, общественной жизни двигается вперед Прикамье. Хочется поблагодарить этих людей за их нелегкий труд, за те силы, которые они вкладывают в наше общее дело.

В нынешнем году Колонный зал принял более тысячи пермяков. Несмотря на классические интерьеры дворянской усадьбы и торжественность момента, собрание землячества прошло в теплой, домашней атмосфере.

Лауреатами Строгановской премии стали семь человек. Впервые награда была вручена в новой номинации "Народное признание". Ее получила Анна Отмахова, координатор и организатор "Бессмертного полка" в Перми. Под ее руководством в День Победы на улицы города вышли почти 40 тысяч человек, держа в руках портреты своих отцов, дедов, прадедов. Шествие стало одним из самых впечатляющих примеров того, как гражданская инициатива становится действительно всенародной.

Еще одна особенная номинация - "За честь и достоинство". Ее лауреаты - это люди, ставшие своеобразными маяками для многих поколений пермяков. В нынешнем году награду получил народный артист Российской Федерации, композитор Евгений Крылатов. "Прекрасное далеко", "Три белых коня", "Крылатые качели" - его музыку знает и любит не только каждый пермяк, но и вся страна.

- Чем старше становишься, чем дальше годы, прошедшие на малой родине, тем больше тоскуешь по детству, друзьям, маме, - сказал он. - Я бесконечно рад и очень надеюсь, что в родных краях мне удалось оставить свой след.

Поздравляя лауреата, собрание хором исполнило песню из мультфильма "Умка", а Евгений Крылатов продирижировал для земляков.

За выдающиеся достижения в общественной деятельности премию получил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов). Под его руководством в регионе строятся храмы и часовни, прославляются святыни пермской земли, воссоздана духовная семинария.

- Для меня переезд в Пермь - воля Божия. В этом заключается мое послушание, - признался владыка.

Лауреатом в области науки и техники стал ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета, доктор физико-математических наук Анатолий Ташкинов. Круг его научных интересов - композиционные материалы и конструкции, которые сегодня используются на всех инновационных производствах, прежде всего в авиа- и ракетостроении.

- Результаты работы научного коллектива, который я представляю, способствуют научно-технологическому развитию края. Я всю жизнь прожил в Перми. И поэтому для меня очень важно, что награду я получил из рук земляков и от имени земляков, - отметил он.

"Культура и искусство", пожалуй, из года в год остается одной из самых обсуждаемых номинаций Строгановской премии. Яркие проекты, достойные кандидаты, сложнейший выбор... В итоге награда досталась Виталию Полонскому, главному хормейстеру камерного хора musicAeterna. Это единственный российский коллектив, получивший оперный "Оскар" - крупнейшую в мире премию в области оперного искусства Opera Awards.

Главным спортсменом Строгановской премии - 2017 стал 22-летний Андрей Лузин. Один их самых молодых лауреатов в прошлом году стал чемпионом мира по киокусинкай-карате в тяжелой весовой категории. Андрей - чемпион России, Европы и, что особенно приятно, Японии. Он работает тренером-преподавателем в Чайковском, учит детей не только боевым искусствам, но и сдержанности, самоконтролю, целеустремленности.

Лауреат в области экономики и управления Владимир Попов посвятил сельскому хозяйству 50 лет. Из обычного советского совхоза ему удалось создать одно из самых успешных в крае предприятий. Пришлось пережить тяжелые времена перестройки, восстанавливать производство практически с нуля, но удалось сохранить землю и людей. Сегодня агрохолдинг "Шерья" поставляет молоко и мясо всему Прикамью, а его рентабельность, благодаря умелому руководству Владимира Попова, превышает 30 процентов.

Прямая речь

Андрей Кузяев, председатель правления РОО "Пермское землячество":

- Мы награждаем лауреатов 13 лет подряд. Порой кажется, что поток талантов и гениев иссяк. Но после каждой церемонии я понимаю: такого никогда не случится. Прорыв в цифровой экономике, образовании, культуре - все это происходит благодаря людям, благодаря нам, пермякам. Я верю, что наша земля станет краем новых возможностей. И сделаю все, чтобы Строгановская премия жила и развивалась.