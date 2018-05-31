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31.05.2018 11:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Перми откроется летний ледовый каток

Текст: Инесса Суворова (Пермь)

В Перми открывается ледовый каток, который будет работать до 2 сентября. Площадку размером 38 на 18 метров начали монтировать на эспланаде между памятником "Героям фронта и тыла" и улицей Попова.

Фото: Татьяна Кравченко / РГ
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Искусственный лед, обработанный специальной эмульсией, позволяет кататься на нем в обычных коньках. На площадке предусмотрено музыкальное и световое сопровождение. А также защита от дождя - каток укрыт навесом.

Кататься комфортно, не мешая друг другу, смогут одновременно до 40 человек в любой день недели. С воскресенья по четверг каток будет работать с 10 утра до 23 часов вечера, а в пятницу и субботу - с 10 утра до 2 часов ночи.

Пермяки шутят, что открытие катка очень созвучно с пермской погодой, которая уже неделю в пике подъема не превышает 17 градусов, а по ночам опускается до нуля.

Развлечения для пермяков организовано в рамках фестиваля "Пермский период. Новое время", который объединяет значимые события в городском пространстве и на всей территории Пермского края. Фестиваль состоит из театральных, спортивных, музыкальных, молодежных, этнокультурных, танцевальных мероприятий.

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