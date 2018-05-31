Сколько можно "наварить" на реставрации памятников старины? Почему переселенцы из ветхих лачуг оказываются в непригодных для жилья новостройках? Сколько стоит бюджету дорогая неработающая медтехника и в какой сфере хозяйства больше всего необоснованных трат казны? Об этом и многом другом за чашкой чая в "РГ" рассказала врио руководителя управления по контролю в сфере закупок Самарской области Наталья Ульченко.

Наталья Ульченко: Если раньше мы выборочно смотрели бюджетоемкие проекты, то вскоре все заказчики будут обязаны предоставлять нам на экспертизу документы еще до внесения закупки в план-график. Фото: Георгий Субботин

Организацией торгов занимаются бюджетные структуры, сами конкурсы практически все перешли на электронные площадки, и тем не менее нарушения остаются?

Наталья Ульченко: Да, это так. Согласно 44-ФЗ "О контрактной системе" мы контролируем не только заказчиков и их контрактные службы, но и уполномоченные органы, а зачастую и подрядчиков. При этом контроль охватывает весь процесс, от планирования расходов и процедуры закупки до исполнения контрактов, чтобы, скажем, новейшее медоборудование не только было правомерно куплено по обоснованной цене, но и поступило в больницы, реально работало, сокращая очередь на обследование. Что же касается выявляемых нарушений, то они системны и схожи по всей стране.

Каковы основные места и методы "утечки" бюджетных средств?

Наталья Ульченко: Все нарушения можно поделить на процедурные и финансовые. К первым относится, в частности, уход от торгов в интересах единственного поставщика или когда целостная по сути закупка дробится на несколько контрактов. Так, глава одного из сельских поселений Шигонского района области, чтобы не проводить торги, раздробил на 12 контрактов более одного миллиона рублей, выделенных на асфальтирование дороги.

Иногда контракт заключают под видом аварийных работ, чтобы не проводить конкурс, хотя никакой аварии в реальности и не было. Для устранения лишних участников конкурса предъявляются избыточные требование к подрядчику. А когда идет отбор, мы сталкиваемся с тем, что участник с опытом исполнения контрактов на 25 миллионов рублей получил столько же баллов, сколько и участник, исполнивший контрактов на 10,5 миллиона рублей. Нередко наши контролеры выявляют и неправильное формирование цены контракта, без учета реальной ситуации на рынке. И, конечно, любимое нарушение креативных заказчиков - замена одних видов работ другими, выдача авансов, которых не было в изначальном контракте, и продление сроков работ. Эти вольности приводят не только к удорожанию объекта, но и к его более позднему вводу в эксплуатацию. В частности, мы установили такие нарушения у регионального минтранса в ходе ремонта улицы Демократической в Самаре и у управления капстроительства области при реконструкции тренировочной площадки на стадионе "Металлург". Хочу сказать, что сегодня подобная вольность дорого обходится обеим сторонам, штраф составляет 440 тысяч рублей.

Что же касается финансовых нарушений, то в 2017 году мы их выявили на общую сумму свыше 218 миллионов рублей. Еще 244 миллиона было неразумно потрачено на медицинское оборудование, которое простаивает в различных лечебных учреждениях. В частности, в самарской больнице имени Пирогова не может использоваться дорогой томограф, который не соответствует документации. Еще 17 дыхательных комплексов для новорожденных стоимостью около 37 миллионов рублей простаивают в областном перинатальном центре. Они также не соответствуют контрольно-разрешительной документации. Кроме того, выявлено, что замена некоторых оригинальных западных комплектующих российскими аналогами не позволяет им работать совместно.

"Креатив" недобросовестных заказчиков сегодня дорого обходится бюджету

Если останавливаться на конкретных системных нарушениях, то здесь можно выделить неприменение мер ответственности по заключенным контрактам. Так, при приобретении жилых помещений для обеспечения переселения из аварийного жилого фонда в Безенчукском и Кинельском районах подрядчики не уложились в установленные сроки постройки жилья, при этом администрации вместо того, чтобы взыскать с них положенное по закону, просто продлили сроки выполнения работ.

Случается, что по бумагам объект сдан, а реально работы не доделаны. Эффективно ли ваше вмешательство, когда деньги из бюджета уже ушли?

Наталья Ульченко: Такие ситуации самые сложные, когда нарушения выявлены не на этапе предконтроля и даже не в ходе выполнения работ, а постфактум. Но и здесь мы стараемся решать вопросы, особенно если ущемлены права граждан. Вот лишь один пример. К нам с жалобой обратились жители поселка Петра Дубрава, которые при переселении из аварийного жилья попали в квартиры, непригодные для проживания. Вытяжки в квартирах там смонтированы не на улицу, а в квартиры. Углы промерзают, так как утеплитель проложен не по всему фасаду, а лишь в торцах здания, водостоки или отсутствуют, или ведут в никуда. Всего выявлено некачественных работ и иных нарушений на 15 миллионов рублей, из которых 90 процентов - это средства облбюджета. При этом заказчик в лице администрации поселка не выставлял подрядчику претензий в ходе передачи квартир, что являлось его прямой обязанностью, так еще и глава поселения единолично подписал акт приемки дома. Было выдано предписание об устранении нарушений. В результате 13 квартир повторно отремонтированы. В целях устранения иных нарушений управление инициировало судебное разбирательство, выйдя в суд третьим лицом, и на сегодняшний день суды всех инстанций, включая апелляционный в Казани, уже выиграли. Вообще наше участие в таких сложных делах - это, по сути, выполнение работы заказчика. Но мы идем на это ради защиты прав людей.

Кроме вашего управления контролем за расходованием бюджетных средств занимается и ФАС, и казначейство, и муниципалитеты. Как вы разделяете сферы и не получается ли как в поговорке: у семи нянек дитя без глаза?

Наталья Ульченко: Система контроля в сфере закупок - достаточно сложная. Федеральные заказчики - это прерогатива антимонопольной службы и казначейства, наше управление проверяет региональные контракты. У муниципалитетов же есть свои контрольные органы, но эффективность их работы вызывает много вопросов. Поэтому уже несколько лет на всех уровнях ставится вопрос о передаче областным контрольным управлениям функций муниципального контроля. Но пока и мы, и ФАС в этом направлении работаем только по жалобам.

Ваше управление - это не правоохранительная структура, и отправить растратчика даже огромной бюджетной суммы за решетку вы не можете. Как же наказываете?

Наталья Ульченко: Если мы выявляем нарушения, содержащие признаки преступления, то, конечно, передаем материалы в прокуратуру и полицию, с которыми у нас налажено тесное взаимодействие. А наша основная мера воздействия, если нарушена процедура закупки, - штрафы. После проведения контрольных мероприятий мы возбуждаем дела и привлекаем к ответственности. Также мы рассматриваем дела по материалам счетной палаты, ведомственного и муниципального контроля - все они передают материалы своих проверок нам. За прошедший год общая сумма наложенных штрафов по выявленным процедурным нарушениям составила 4,2 миллиона рублей, из которых уже взыскано более 3,9 миллиона рублей.

В случае выявления финансовых нарушений мы выдаем предписания, понуждая исправить недостатки.

Достаточно сказать, что только за прошлый год наше Управление со штатом в 14 человек сэкономило бюджету на предотвращении завышения стоимости, доделки работ и устранении различных недостатков более 79 миллионов рублей.

Какая сфера деятельности сама емкая по нарушениям?

Наталья Ульченко: Конечно, строительно-монтажные работы - здесь и объемы, и суммы впечатляют. Так, в Самаре к ЧМ-2018 по футболу активно взялись за реставрацию памятников истории и архитектуры. Сохранять наследие ведь важно не только для гостей, но и для себя, завтрашних туристов. Учитывая высокую стоимость и значимость реставрационных работ, государство освободило их от налога на добавленную стоимость. Но когда специалистами управления было проанализировано 30 контрактов в этой сфере, практически во все был включен НДС - в сумме 117 миллионов рублей. Здесь работы на усадьбе Курлиных, в особняке Новокрещенова, Архиерейском подворье, здании ресторана "Аквариум", который обустраивают под новый кукольный театр.

Мы выдаем предписания заказчикам об исключении этих сумм из контрактов, вместе с Налоговой разъясняем, как можно вернуть уплаченный НДС, хотя сделать это крайне сложно. В тех случаях, когда речь идет о сознательном необоснованном обогащении подрядчиков, делом, вероятно, займутся правоохранительные органы.

Немало вопросов возникает и к качеству реставрационных работ. Но заключения здесь имеют право выдавать только лицензированные эксперты, пригласить которых со стороны достаточно затратно. Чтобы специалисты нашего управления могли сами выносить такие заключения и в случае необходимости выходить с ними в судебную плоскость, планируем обучить несколько специалистов. Дело это не из дешевых, но в дальнейшем оно сэкономит областному бюджету гораздо большие суммы.

Ключевой вопрос

Многие нарушения, стоившие бюджету миллионов рублей, можно было бы предотвратить на этапе подготовки закупок. Что делается в этом направлении?

Наталья Ульченко: Именно предварительный контроль был одной из тем недавнего совещания с приглашением всех контрольных органов, министров, глав муниципалитетов. Врио главы региона Дмитрий Азаров поручил внедрить практику обязательного проведения такой экспертизы конкурсной документации еще на этапе планирования. Для этих целей в управлении создадут специальную структуру. Если раньше мы по собственной инициативе выборочно смотрели бюджетоемкие проекты, то после этого все заказчики будут обязаны представлять нам на экспертизу документы по закупке еще до внесения ее в план-график. Это поможет скорректировать цены.

Цифра

79 миллионов рублей сэкономлено бюджету только в 2017 году.