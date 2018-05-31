В Саранске для гостей ЧМ-2018 оборудуют парковки на 4781 место

В столице Мордовии завершается возведение двух перехватывающих парковок, на которых смогут оставить свои автомобили прибывающие в город гости чемпионата мира по футболу - 2018. Объекты рассчитаны на 4781 единицу транспорта.

По прогнозам, в дни мундиаля столицу республики посетят около 200 тысяч гостей. И если в городах-миллионниках такой наплыв приезжих будет не столь заметным, то в Саранске, где проживает всего 300 тысяч человек, прибытие такой армии болельщиков может парализовать всю транспортную систему.

Для того чтобы свести неудобства к минимуму, с десятого по 30 июня в регионе будет введен особый транспортный режим. Въехать в столицу республики без ограничений в этот период смогут лишь те, кто зарегистрирован на территории Мордовии и Саранска, и двигается на авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Для жителей других регионов и иностранцев пропуском в город будет служить паспорт болельщика либо билет на футбольный матч. Всем остальным придется оставить свою легковушки на перехватывающих парковках и пересесть на шаттл бас.

Для болельщиков мундиаля будут организованы две перехватывающие парковки - на Лямбирском шоссе (с левой стороны при движении по направлению в сторону центра Саранска) и на Восточном обходе в районе села Макаровка.

Парковка на Лямбирском шоссе рассчитана на 2223 легковых автомобиля, 41 автобус и 65 мест для инвалидов. В районе села Макаровка на перехватывающей парковке предусмотрено 2314 мест для легковых автомобилей, 48 мест для автобусов, 90 мест для инвалидов. От парковок в усиленном режиме будут курсировать специальные автобусы для доставки гостей города к месту основных событий.

Владельцам машин не придется беспокоиться об их сохранности: парковки будут находиться под видеонаблюдением и охраной.