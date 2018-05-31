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31.05.2018 18:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове создали очки для лечения близорукости через смартфон

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове ученые разработали уникальный прибор для лечения и профилактики близорукости, а также повышенного внутриглазного давления и утомления глаз.

Фото: Depositphotos.com
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Как сообщил пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров, терапевтическое действие прибора основано на применении электростимуляции. Прибор состоит из специальных очков, напоминающих маску, со встроенными электродами, и зарядного устройства. Управлять им можно с помощью онлайн-сервиса в виде приложения для смартфонов и планшетов.

По словам генерального директора организации - разработчика этого медицинского оборудования Ильи Бакуткина, прямых аналогов изобретению в мире нет.

- Конкурентная продукция - это приборы для стационаров, требующие участия персонала с медицинским образованием. Наш аппарат можно использовать самостоятельно, после консультации с медиками и при отсутствии противопоказаний. Кроме того, он в несколько раз дешевле того оборудования, которое применяется в настоящее время, - объясняет изобретатель.

На опытный образец устройства получен патент, сейчас продолжается доработка изобретения. По подсчетам разработчиков, для организации производства прибора потребуется около 13 миллионов рублей.

По мнению изобретателя, прибор может быть востребован не только в офтальмологических клиниках, поликлиниках и оптиках, но также и в школах, институтах, училищах и всех учреждениях, где сотрудники подвергаются интенсивной зрительной нагрузке.

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