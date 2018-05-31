В Татарстане женщина погибла под слетевшей из-за урагана крышей

В Муслюмовском районе Татарстана 35-летняя местная жительница стала жертвой ураганного ветра, сорвавшего крышу с одного из магазинов.

В результате падения конструкции женщина получила многочисленные травмы и скончалась в больнице, передает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

По данным специалистов, накрывший западные районы Татарстана грозовой фронт сопровождался порывами ветра до 25 метров в секунду.

Из-за буйства стихии было повреждено 16 кровель на площади около 2,5 тысяч квадратных метров.

Синоптики прогнозируют 31 мая и 1 июня сильное похолодание в регионе - температура воздуха может упасть на 6-8 градусов ниже нормы.