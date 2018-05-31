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31.05.2018 10:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновске обсудили сотрудничество с Японией в сфере медицины

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В Ульяновске в рамках Второго международного форума "Японская весна на Волге" прошел круглый стол, посвященный перспективам сотрудничества Ульяновской области и страны восходящего Солнца в сфере здравоохранения, реабилитации больных и увеличения продолжительности жизни.
Роботизированный костюм поможет пациенту восстановить способность двигаться самостоятельно. Фото: Виталий Ахмеров/РГ Роботизированный костюм поможет пациенту восстановить способность двигаться самостоятельно. Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Роботизированный костюм поможет пациенту восстановить способность двигаться самостоятельно. Фото: Виталий Ахмеров/РГ

По словам губернатора Ульяновской области  Сергея Морозова, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни людей - одна из приоритетных задач Ульяновской области на ближайшие годы. Поэтому крайне важно изучить и использовать опыт Японии, которая по праву считается передовой страной мира в этом вопросе. Напомним, средняя продолжительность жизни в стране восходящего Солнца - более 82 лет.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
В Ульяновске стартовал российско-японский форум

В мероприятии приняли участие представители японской делегации, федеральные эксперты и ведущие медицинские специалисты Ульяновской области.

Руководитель группы проектов японского Агентства науки и технологий Есиюки Санкай продемонстрировал роботизированный костюм медицинского назначения Hybrid Assistive Limb. В его основу положен принцип экзоскелетирования. Аппарат предназначен для реабилитации пациентов, парализованных в результате инсульта, страдающих патологиями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

-  Мы разработали систему управления, способную напрямую соединять мозг человека с его телом. Движения совершаются благодаря специальной электронной схеме, входящей в конструкцию костюма. Намерения человека преобразуются в импульсы, которые улавливают сенсорные датчики костюма, и, в свою очередь, приводят механизм в движение.  Таким образом, робот помогает человеку двигаться. Эти технологии можно использовать как в медицинских учреждениях, так и в повседневной жизни людей, - рассказал Есиюки Санкай.

Министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов заявил, что Ульяновская область рассматривает возможность аренды роботизированных костюмов для реабилитации жителей региона. Уже ведутся соответствующие переговоры.

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