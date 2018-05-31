В Ульяновске прошел открытый турнир по дзюдо

В рамках проходящего в Ульяновске Второго международного форума "Японская весна на Волге" состоялся открытый турнир по дзюдо. Участие в нем приняли 150 подростков из семи регионов России.

Между участниками были разыграны награды в девяти весовых категорях. Большинство золотых медалей досталось воспитанникам ульяновской школы дзюдо. Победы в своих весовых категориях одержали Данил Мальянов (до 38 кг), Манучехр Ахмадов (до 42 кг), Иван Павлов (до 55 кг), Артем Кареев (до 60 кг), Рустам Фахретдинов (до 66 кг) и Михаил Ермошин (свыше 66 кг).

Как отметил председатель областного правительства, руководитель регионального представительства Российского союза боевых искусств Александр Смекалин, японские боевые искусства в Ульяновской области пользуются большой популярностью.

- Япония и Ульяновская область давно стали хорошими партнерами, мы реализуем множество интересных совместных проектов не только в бизнесе, но и в сферах культуры, спорта. Продвижение на территории региона японских боевых искусств играет роль своеобразного "моста", который соединяет наши территории. В Ульяновской области очень популярны восточные единоборства. Наша школа киокусинкай карате недавно была признана Российским союзом боевых искусств лучшей в стране. Приятно, что в межрегиональном турнире по дзюдо, который вошел в программу форума "Японская весна на Волге", шесть наших юных спортсменов стали обладателями наград высшей пробы, - прокомментировал Смекалин.

По информации министерства спорта Ульяновской области, первая секция дзюдо появилась в Ульяновске в 1976 году. Сейчас дзюдо и киокусинкай карате занимаются более трех тысяч жителей региона. Ульяновские спортсмены регулярно занимают призовые места на различных турнирах и попадают в состав национальной сборной России.