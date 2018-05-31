Сразу после завершения отопительного сезона в городах Сибири начинается подготовка к новому. За короткое лето муниципалитетам и ресурсоснабжающим компаниям предстоит отремонтировать километры теплотрасс и водопроводов, заменить устаревшие конструкции. Задача представляется особенно важной, поскольку, по оценкам специалистов, износ жилищно-коммунальной инфраструктуры в городах Сибирского федерального округа приближается к восьмидесяти процентам.

В Новосибирске, впервые за последние пять лет, тепловые сети подвергаются максимальной нагрузке. На первом этапе, с 23 мая, проверяют теплосети ТЭЦ-5, Кировской районной котельной и ряда других. Как рассказали в "Тепловых сетях" новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), цель таких испытаний - выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов, опор и проверить компенсирующую способность сетей. Для этого температуру теплоносителя повышают до рекордных 130 градусов. Директор "Теплосетей" Михаил Филатов предупредил, что в ходе испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды температурой сто градусов, образование промоин или ям. Горожане об "опасной зоне" смогут узнать из листовок и баннеров.

- Испытания сетей суперкипятком проводятся в Новосибирске в круглосуточном режиме в три этапа. Такая технология предотвратит аварии на теплосетях в аномальные морозы, - подчеркнул заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

По его словам, во время испытаний на максимальную температуру основную часть потребителей не будут отключать от водоснабжения. Традиционные - гидравлические - испытания начались 29 мая и продлятся до августа. В этом случае жители должны быть готовы к отсутствию горячей воды в своих квартирах. Согласно информации муниципального сервиса "Мой Новосибирск", на первом этапе в городе отключено от горячей воды уже более 1 760 домов. Большая часть из них расположена в правобережье мегаполиса.

Минувший отопительный сезон в Новосибирске прошел более спокойно, чем предыдущий. Количество отключений по причине аварий снизилось примерно на пять процентов. К зимнему сезону 2016-2017 годов удалось обновить и заменить шестьдесят километров сетей. В шести центральных тепловых пунктах в разных районах города проведена масштабная реконструкция - от труб до водонагревателей. Планы подготовки к предстоящему зимнему сезону компании еще не представили. В правительстве региона рассчитывают в ближайшие три года проделать значительный объем работ в сфере ЖКХ, "чтобы улучшить условия проживания граждан". В отрасль планируется привлекать не менее 400 миллионов рублей в год, в том числе частных инвестиций.

- Острой проблемой для многих сел остается нехватка качественной питьевой воды. В 2017 году по различным программам финансирование мероприятий, связанных с водоснабжением и водоотведением жилого фонда, составило 790 миллионов рублей. Но этого недостаточно, - подчеркнул врио губернатора области Андрей Травников.

Чтобы не допустить нестабильной работы коммуникаций, за последние два года муниципальное предприятие "Горводоканал" провело масштабную реконструкцию насосно-фильтровальной станции №1, а также очистных сооружений канализации (ОСК), с помощью которых очищаются сточные воды Новосибирска, Бердска, Оби, науко-града Кольцово, Академгородка, поселков Краснообска, Пашино и пригородных зон отдыха. В частности, построен дополнительный блок очистных сооружений на пятьдесят тысяч кубометров в сутки.

Для оперативного контроля работы сооружений и ведения технологических процессов внедряются диспетчеризация и АСУ. В 2016 году на ОСК введен в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод производительностью 600 тысяч кубометров в сутки. Таким образом, Новосибирск стал первым в стране городом-миллионником, полностью замкнувшим цикл обработки питьевой воды ультрафиолетом как перед подачей ее населению, так и после очистки стоков, обеспечив тем самым гарантию экологической и санитарной безопасности мегаполиса и всех прилегающих территорий.

Одной из острых проблем Новосибирска остается водоснабжение частного сектора. Сегодня на балансе предприятия находится 1 860 километров сетей водоснабжения, из них двадцать процентов - в частном секторе. По оценке специалистов, чаще всего они находятся в плачевном состоянии: отсутствуют запорная арматура и водопроводные колодцы в местах подключения жилых домов.

Комментарий

Юрий Шейбак, директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании:

- Второй по объему теплоснабжения город в Кузбассе - Новокузнецк. По нашим оценкам, ситуацию там удовлетворительной не назовешь: износ тепловых сетей и оборудования высок, продолжаются корпоративные споры вокруг теплосетевых активов, принадлежащих ранее муниципалитету, в процедуре банкротства Центральная ТЭЦ.

Производство тепла и его транспортировка при существующей системе тарифообразования не только не приносят прибыли, но и не дают возможности для долгосрочных инвестиций в развитие теплоснабжения. На мой взгляд, изменить инвестиционный климат в городе, сделать его понятным для инвесторов способна новая модель рынка тепла по методу альтернативной котельной, к которой может перейти ряд регионов страны в этом году.

Новокузнецк также мог бы стать пионером в реализации этой модели. Смысл в том, что цена на тепло устанавливается на десять-пятнадцать лет вперед и индексируется ежегодно только на официальный уровень инфляции. Инвестор начинает вкладывать средства и выполнять мероприятия, которые прописали, обеспечивать качественное теплоснабжение под контролем администрации и жителей. Тогда появляется возможность в течение десяти-пятнадцати лет вернуть вложенные средства и хоть что-то заработать. По крайней мере производитель и поставщик тепла сможет снижать свои издержки, бороться с теплопотерями.

Безусловно, Сибирской генерирующей компании важно развивать тепловой контур Кузнецкой ТЭЦ, заниматься обновлением и развитием станции, тепловых сетей. Кузнецкая ТЭЦ могла бы заместить в выработке тепла неэффективную Центральную ТЭЦ. Это решит проблему теплоснабжения центра Новокузнецка. А замещение двух котельных - Зыряновской и Байдаевской - улучшит экологию и повысит качество теплоснабжения. Но решать все эти задачи нужно в комплексе, вместе с региональными властями, чтобы были дорожная карта и гарантии возврата инвестиций.