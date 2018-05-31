Заново учится говорить житель деревни Глубокое Топкинского района Кузбасса 64-летний Владимир Клюев - после уникальной операции. Врачи отоларингологического отделения Кемеровской областной клинической больницы имени С. В. Беляева восстановили нижнюю челюсть пациента, полностью утраченную из-за раковой опухоли.

Онкологическое заболевание у Владимира Александровича обнаружили в 2013 году. А началось все с... удаления давно болевшего зуба. Но и после визита к стоматологу боль продолжала мучить, хотя Клюев, не привыкший жаловаться, терпел до последнего.

Диагноз "саркома" прозвучал как гром среди ясного неба. Болезнь развивалась стремительно и уничтожила восемьдесят процентов костей челюсти. Элементарно сделать вдох-выдох - не то, что прожевать и проглотить пищу, онкобольному было трудно. Речь тоже оказалась нарушена. Объясняться с окружающими приходилось с помощью ручки и блокнота.

Борьба с опухолью заняла несколько лет. За каждым рецидивом следовала новая операция в онкологическом диспансере. В общей сложности Владимир Клюев их перенес четыре. Во время последнего вмешательства хирурги удалили все, что осталось от нижней челюсти. И высококлассный слесарь-сантехник стал инвалидом первой группы.

- Все эти годы муж питался через трубочку, а сразу после каждой операции - и дышал точно так же, - вспоминает супруга Клюева Галина Ивановна. - Когда анализы показали, что рак наконец отступил, мы собрались ехать на реабилитацию в Москву. Но как раз в тот день, когда мы пришли в онкологический диспансер узнать насчет федеральной квоты, нам сообщили, что в Кемерово прибыли специалисты из Италии, и ехать никуда не нужно. Это очень порадовало: пришлось бы надолго оставить дом.

В конце 2017 года Клюева госпитализировали в отоларингологическое отделение областной больницы, а дальше последовала сложнейшая операция, позволившая сформировать пациенту новую челюсть. Операцию в рамках мастер-класса для сибирских врачей с их непосредственным участием и применением новейшего оборудования провел профессор клиники оториноларингологии из города Кальяри Роберто Пуксиду. Ассистировал ему коллега - пластический хирург Андреа Фигус. Итальянские медики - специалисты по реконструкции органов после онкологических операций.

- Ткани после лучевой терапии, как правило, сильно изменены, заживление идет медленнее, и времени на реабилитацию таким больным требуется гораздо больше, - пояснил заведующий отоларингологическим отделением Андрей Шелковников, лечащий врач Клюева. - И в данном случае мы тоже столкнулись с рубцами и обширным дефектом кости. Именно поэтому и была сделана операция с микрососудистой реконструкцией - пластика нижней челюсти, дна области рта и нижней губы свободным лоскутом, взятым с правой голени. То есть мы взяли участок малой берцовой кости пациента вместе с фрагментами мышцы, кожи и питающими сосудами, а затем, обнажив сосуды на шее, пересадили весь этот лоскут. Сама пересадка - дело обычное. Здесь суть именно в том, что были сшиты кровеносные сосуды. Это улучшило питание, а значит, и приживление тканей.

Операцию, которая заняла восемь часов, провели в декабре прошлого года. К слову, тогда же итальянские врачи вместе с кемеровскими коллегами прооперировали пятилетнего мальчика из Таштагольского района. И сегодня качество жизни ребенка, у которого с рождения отсутствовали гортань и язык, изменилось кардинально.

Уверенно идет на поправку и Владимир Клюев. Это хорошо видно на рентгеновских снимках.

- Видите, здесь оставшаяся часть старой кости, а вот это - установленный нами фрагмент малой берцовой с мягкими тканями, зафиксированный титановыми шурупами, - показывает Андрей Шелковников. - Конечно, восстановительный период будет длительным, но уже можно с уверенностью сказать, что самый тяжелый этап позади.

Владимир Клюев, получивший новую челюсть, уже начинает говорить, но пищу пока употребляет только жидкую или протертую, хотя уже без помощи зонда. Но в перспективе, после установки зубных протезов, врачи надеются, что пациент сможет питаться без всяких ограничений. А еще Клюевы, вместе переживающие все обрушившиеся на них невзгоды, надеются, что и приусадебные тридцать соток без хозяйской руки не останутся. До начала болезни Владимир Александрович очень любил работать в огороде. А еще он страстный рыбак.

Компетентно

Ирина Друшляк, первый заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области:

- В 2018 году расширены объемы бесплатной медицинской помощи, которая оказывается жителям Кемеровской области в рамках Территориальной программы госгарантий, в том числе за счет включения в ОМС дополнительных видов высокотехнологичной помощи. Прежде всего, это касается нейрохирургии, кардиохирургии, а также лечения тяжелых форм ожогов и их последствий. Так, для лечения ожоговых больных с большой площадью поражения тела применяются современные дорогостоящие методики стоимостью до полутора миллионов рублей.

В текущем году за счет средств системы ОМС оказываются операции аортокоронарного шунтирования, выполняемые в ФГБНУ "НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" в Кемерове. В практику ряда кузбасских больниц внедряются новые нейрохирургические методики для лечения тяжелых травм позвоночника. В итоге в Кемеровской области за счет средств ОМС пациенты могут получить такие услуги, которые раньше были доступны только в ведущих столичных клиниках.

Значение высокотехнологичной медицинской помощи для сохранения качества жизни пациентов очень велико. Однако ее эффективность во многом зависит от качественной реабилитации. Потому заложенные в Территориальную программу ОМС расходы на восстановление пациентов после тяжелых заболеваний или оперативных вмешательств заметно увеличены. Речь идет о состояниях после инсульта и о тяжелой патологии опорно-двигательного аппарата (например, если больной перенес сложную операцию на позвоночнике или замену тазобедренного сустава). Чтобы реабилитация была наиболее эффективной, она должна начинаться уже в реанимационном отделении.

Как получить помощь?

Обязательное условие получения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) - четкие показания, которые отражены в направлении лечащего врача. К направлению на госпитализацию для оказания ВМП медучреждение обязательно прилагает выписку из медицинской документации. Также необходимо приложить копии документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС и СНИЛСа (при наличии). Подготовленные документы в течение трех рабочих дней передаются в медицинскую организацию, оказывающую ВМП. На протяжении семи рабочих дней принимается решение, которое подтверждает необходимость проведения указанной лечащим врачом технологии либо отказывает, если диагноз не подтвержден. Эта информация доводится до пациента не позднее пяти суток с момента принятия решения.

Если ВМП требуется человеку по экстренным показаниям, то медицинская организация принимает решение о незамедлительной госпитализации пациента, и все необходимые документы оформляются на месте.