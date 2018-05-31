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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под стук колес

На Алтае готовятся тестировать вагоны из Узбекистана
Текст: Сергей Зюзин (Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири №7579 (116)
Как стало известно "РГ", в начале лета новоалтайский испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта должен заключить договор о международном сотрудничестве с Ташкентским заводом по строительству и ремонту пассажирских вагонов.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- Ташкентский завод на базе существующих аналогов начал выпускать новые модели пассажирских вагонов и ходовые части к ним. Там планируют изготавливать корпуса вагонов и тележки и отдавать их на сборку в России. Сейчас как раз решается вопрос, на базе какого предприятия она будет происходить. Мы готовы заняться тестированием готовых плацкартных и купейных вагонов на соответствие заявленным характеристикам, - сообщил корреспонденту "РГ" Евгений Письменный, руководитель АО "Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта".

В Узбекистане активно занимаются модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Уже подписаны крупные контракты с компаниями из России и Китая. В стране открывают совместные предприятия, новые производственные линии, модернизируют существующие мощности: в эксплуатацию введено оборудование для плазменной резки металла, повсеместно устанавливают автоматизированные высокоточные станки, позволяющее получить из "болванок" готовые изделия, создают специализированные комплексы для выпуска углепластиков и композитов. Также обновилось литейное производство продукции для вагоностроения.

Остро назрела и необходимость обновления грузового и пассажирского подвижного состава. Производство, эксплуатация и ремонт железнодорожной техники в Узбекистане, как и в советское время, ориентируются на те же стандарты, что и в России. К тому же по соотношению "цена - качество" российская железнодорожная продукция в Узбекистане вне конкуренции, что подтверждается длительными сроками эксплуатации. Аналоги из других стран, прежде всего КНР, более дешевые, однако качество сплавов той же китайской продукции значительно ниже, а значит, и сроки ее эксплуатации меньше заявленных. Зачастую при производстве таких аналогов попросту не учитываются прочностные характеристики, что ведет к различным инцидентам при перевозке пассажиров и грузов.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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Начавшиеся системные изменения вагоностроительной отрасли Узбекистана выявили ряд недостатков. Во-первых, эксперты отмечают слаборазвитые конструкторские отделы и отсутствие так называемых расчетных групп, ответственных за сопровождение изделий - разработку, проектирование, а также проведение прочностных, динамических и ходовых испытаний. Во-вторых, на территории Узбекистана пока отсутствуют центры и организации, специализирующиеся на проведении испытаний и сертификации изделий.

Решить эти проблемы поможет долгосрочное сотрудничество с компаниями из России и Беларуси.

Кстати

Специалисты новоалтайского центра в прошлом году проводили масштабные испытания подвижного состава Ташкентского метрополитена. Были получены положительные результаты, и протестированная продукция допущена к эксплуатации.

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