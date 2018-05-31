На Алтае по "лесной амнистии" узаконили более 300 земельных участков

В Алтайском крае за девять месяцев действия "лесной амнистии" разграничено и узаконено свыше 300 земельных участков различного назначения. В садоводствах целыми улицами переоформляют участки после того, как земля здесь была разграничена с лесным фондом. А вот что делать тем, чьи сотки не подпадают под действие "лесной амнистии", - разбиралась корреспондент "РГ".

Сегодня в Алтайском крае на 185 тысячах земельных участков насчитывается около 18 тысяч пересечений с лесами. Закон об "амнистии", который начал действовать с августа 2017 года, упростил процедуру их разграничения и перевода из лесного фонда в земли иного назначения. По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елены Бандуровой, точное количество участков с пересечениями неизвестно - это выясняется, когда владельцы начинают определять границы или в ходе проверок Росреестра. Пока кроме уже "амнистированных" 300 в регионе выявлено еще около 600 земельных участков, требующих разграничения с лесами.

- "Лесная амнистия" позволяет защитить права собственников земли, - подчеркивает Елена Бандурова. - Ведь часто садоводы, много лет возделывавшие свои огороды, даже не подозревают, что по документам это земли лесного фонда. Многие садовые товарищества оформляли землю еще в 90-е годы прошлого века без межевания. А теперь выясняется, что участки эти вовсе не садовые. Такие же проблемы возникают у крестьянских хозяйств, у предприятий и организаций и даже у муниципалитетов.

Так, администрация Тальменского поселкового совета считала пять земельных участков муниципальной собственностью и многие годы распоряжалась ими, а на деле оказалось, что они пересекаются с лесным фондом. По "амнистии" удалось быстро привести эти земли в соответствие с законом. В Поспелихинском районе три крестьянских хозяйства смогли совершить сделки со своими земельными участками после того, как разграничили их с лесным фондом.

Суть "лесной амнистии" - в том, что противоречия в документах, допущенные не по вине владельца земельного участка, трактуются в его пользу. Если право на землю возникло до 1 января 2016 года, владельцу участка, имеющего пересечение с лесным фондом, не нужно самому проводить межевание. По "лесной амнистии" Росреестр просто уменьшит границы леса. Если же земельный участок полностью находится на землях лесного фонда, то в этой ситуации Росреестр изменит назначение его использования - переведет из земель лесного фонда, например, в садоводческие. Но только при условии, что участок был предоставлен в собственность до 8 августа 2008 года.

Что же делать тем, кто не подпадает по действие "лесной амнистии"? Как отметила Елена Байдурова, им предстоит, как и раньше, проходить полную процедуру согласования границ с лесным ведомством, межевать и оформлять участки без всяких льгот. А по словам председателя регионального отделения "Союза садоводов России" Владимира Маркова, зачастую тем, у кого участок находится на лесной территории, приходится в суде доказывать, что они не сегодня и не сами захватили эту землю.

- Конечно, есть случаи, когда документы утеряны и владельцам сложно доказать, что они не захватили землю. В садоводстве "Дружба" в Барнауле, например, более 300 садоводов считались захватчиками. Пришлось в суде доказывать, что им в конце прошлого века выделили садовые участки, не они сами их нарезали. Сегодня, с введением "лесной амнистии", это стало проще сделать, - подчеркивает Владимир Марков.

Более того, те, кто ранее не смог в суде добиться оформления собственности земельных участков, пересекающихся с лесным фондом, могут снова обратиться в суд. И уже с учетом условий "лесной амнистии" стать законными собственниками. Но это надо сделать в течение года после вступления в силу закона об "амнистии" - до августа 2018-го.

- Практика применения закона об "амнистии" только нарабатывается, некоторые моменты остаются непонятными. Но он хорош тем, что люди, в том числе и садоводы, которые многие годы не могли оформить свои участки в собственность из-за пересечений с землями лесного фонда, теперь могут это сделать. Сейчас рассматривается возможность применения такой же амнистии и к землям, принадлежащим министерству обороны и РЖД, - комментирует ситуацию главный садовод края.

Тем временем

Проблема еще и в том, что в Алтайском крае до сих пор не имеют установленных границ тысячи так называемых участков с декларированной площадью. Раз их границы не установлены, то неизвестно, пересекаются ли они с землями лесного фонда. При этом их можно продавать или закладывать, так что у новых владельцев могут возникнуть проблемы с разграничением и оформлением участков, не подпадающих под действие "лесной амнистии".