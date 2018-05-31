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31.05.2018 11:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не прибыли ради

Почему омичи становятся социальными предпринимателями
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7579 (116)
В Омской области насчитывается около двух тысяч социальных предпринимателей. Их доходы позволяют лишь сводить концы с концами, однако эксперты считают эту сферу перспективной.
Денег, которые приносят социальные услуги, предпринимателям хватает только на зарплату, аренду, "коммуналку". Но их это вполне устраивает. Фото: Евгений Кармаев/РГ Денег, которые приносят социальные услуги, предпринимателям хватает только на зарплату, аренду, "коммуналку". Но их это вполне устраивает. Фото: Евгений Кармаев/РГ
Денег, которые приносят социальные услуги, предпринимателям хватает только на зарплату, аренду, "коммуналку". Но их это вполне устраивает. Фото: Евгений Кармаев/РГ

Как правило, социальные предприниматели помогают обществу решать проблемы, с которыми сталкиваются сами. Дети и внуки одиноких стариков открывают пансионаты и компьютерные классы. Родители, которые испытывают трудности в воспитании детей, - детские сады и коррекционные школы.

Фото: photoxpress
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Осуществляя свои проекты, авторы убивают сразу двух зайцев - получают работу и участвуют в решении социальных проблем. А государство дает им такую возможность, предоставляя стартовый капитал в виде грантов.

- Я решила создать центр раннего развития детей, поскольку у самой маленький ребенок, а яслей в городе нет. Оказалось, что таких, как я, женщин очень много. Подготовила проект, выиграла грант, которого хватило на покупку мебели и аренду помещения. И дело пошло, - сообщила корреспонденту "РГ" Ольга Плоцкая. - Ко мне сразу потянулись молодые помощники - педагоги, психологи, музыканты, хореографы. Таким образом сформировалась команда. Больших денег не зарабатываем, но услуги наши востребованы настолько, что сейчас мы хотим расшириться и готовим проект, достойный нового гранта. Намерены привлечь к воспитанию детей профессиональных лингвистов и тренеров.

По словам экспертов, более половины социальных предпринимателей реализуют проекты, связанные с проблемами, с которыми они столкнулись лично. Среди них - немало матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году они открыли еще два специализированных центра, которые позволяют загруженным родителям получить немного свободного времени.

- Ясли, центры раннего развития, специализированные детские учреждения - та самая ниша, которую могут занять социальные предприниматели, поскольку это весьма выгодно и властям. Поддержка малого бизнеса грантами гораздо экономичнее создания государственных учреждений за счет казны. Число таких проектов растет, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель региональной общественной организации "Центр инноваций социальной сферы" Ирина Сербина. - Далее по популярности - здравоохранение. Для того чтобы открыть медицинский диагностический или иной центр, необходимо выполнить ряд требований. Но в этом проблем нет: дипломированных и сертифицированных специалистов в городе, где есть медицинская академия, училища, достаточно. Омичи внедряют и многопрофильные проекты - например, такие как "Экспресс-няня", когда свои услуги в любое время суток предоставляют одновременно медик и педагог.

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По словам замминистра экономики Омской области Дениса Кушнера, социальные предприниматели берутся за те задачи, до которых у государства просто не доходят руки.

- Мы провели исследование, и оказалось, что на первом месте у авторов проектов стоит именно решение социально значимых вопросов. На втором - самоутверждение, и только на третьем - прибыль, - сообщил Кушнер. - Как правило, этот вид бизнеса маломаржинальный: денег, которые приносят социальные услуги, предпринимателям хватает только на зарплату, аренду, "коммуналку". Но их это вполне устраивает.

В основном социальным предпринимательством в Омской области занимаются молодые женщины, но и мужчин достаточно. Причем иногда они подают идеи, которые эксперты бракуют, назвав нереальными, а те в итоге "выстреливают". Так, например, случилось с созданием детской школы-мюзикла в поселке Красный Яр. Скептиков было немало, но после премьеры оригинальной постановки "Дюймовочка", в создании которой участвовало сразу три десятка сельских ребятишек, сомнения отпали.

В Омской области уже семь лет проходит Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "Инносиб". Создана школа социального предпринимательства. Центр инноваций реализует проекты в двадцати регионах России. А теперь еще и формируется кластер социальных инноваций.
Институт развивается, поскольку о предоставлении услуг на платной основе уже задумались многие общественные организации. А опытные предприниматели в своих замыслах идут дальше. Например, те, кто открывал пансионаты для пожилых людей, сегодня работают над проектами патронажной службы.

Фото: depositphotos.com
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- В России до сих пор не принят закон о социальном предпринимательстве, - отмечает Ирина Сербина. - Проект давно готов, но застрял на этапе согласований. Одна из причин - новизна не только для нашей страны, но и для мирового сообщества. Такой закон принят только в Южной Корее. Но нам без него не обойтись.

Кстати

Обучение в Омской школе социального предпринимательства прошли 905 человек, половина из них - сельские жители. Выпускники создали 800 мест в дошкольных учреждениях, что позволило сэкономить более 500 миллионов рублей бюджетных средств. Открыли восемь частных пансионатов и помогли полностью ликвидировать очередь в стационарные учреждения данного типа. Только за последний год выпускники школы реализовали 74 проекта, создали 148 рабочих мест, предоставили услуги семи тысячам омичей, вложили в проекты 43 миллиона рублей собственных средств и привлекли в виде субсидий и грантов 12,2 миллиона.

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