Осенне-зимний период 2017-2018 годов в очередной раз проверил на прочность энергосистему Кемеровской области и подтвердил надежность работы всех объектов Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кузбассе - и электростанций, и тепловых сетей, которые, как и в прежние годы, обеспечили стабильное энергоснабжение жителей региона даже в пик холодов.

Особенно суровым выдался январь этого года - морозы до минус 35-40 градусов, резко сменившие оттепель, при сильном ветре. В таких аномальных погодных условиях все семь кузбасских электростанций СГК работали с повышенной нагрузкой - в сумме она достигала 3 514 мегаватт, что стало историческим максимумом. Также на увеличение загрузки угольной генерации повлиял низкий уровень воды в Ангаро-Енисейском бассейне, из-за чего сокращалась выработка электроэнергии на сибирских ГЭС.

- Что касается производства тепла, то нам также приходилось подстраиваться под час-тые изменения погодных условий, поскольку температура теплоносителя, который поступает потребителям, зависит от температуры наружного воздуха, - поясняет директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак. - Температурные перепады приводили к тому, что теплосети испытывали серьезные нагрузки. Но проверка морозами, на мой взгляд, прошла успешно. Несмотря на некоторые проблемы, связанные с арендованными сетями, катаклизмов допущено не было.

Надежность теплоснабжения - результат хорошей подготовки к отопительному сезону. Сибирская генерирующая компания ежегодно вкладывает серьезные средства в ремонт оборудования теплоисточников и сетей. В частности, в 2017-м объем финансирования ремонтной программы СГК в Кемеровской области превысил три миллиарда рублей, в плане на нынешний год - не меньше. В результате в последние несколько лет наблюдается снижение аварийности на тепловых станциях компании в Кузбассе.

Ситуацию в теплосетевом комплексе городов присутствия в Кемеровской области СГК тоже старается держать под контролем, хотя с каждым годом это делать все сложнее. Сети стареют, повреждаемость теплотрасс (особенно внутриквартальных) в отопительный сезон не уменьшается. А действующая система тарифообразования в отрасли не позволяет покрывать необходимые экономически обоснованные расходы и качественно улучшать состояние оборудования и теплотрасс.

- Нынешний подход к тарифообразованию не дает привлекать в теплоэнергетику крупные долгосрочные инвестиции, - отмечает Юрий Шейбак. - Выходом, как нам сейчас представляется, может стать переход на новую модель рынка тепла в стране по методу такой называемой "альтернативной котельной". Эксперимент по его внедрению в ряде регионов может начаться уже в этом году. Обсуждалась возможность перехода на "альтернативную котельную" и в городе Новокузнецке, где ситуация с теплоснабжением подходит к критической: например, износ муниципальных теплосетей достигает восьмидесяти процентов.

Сегодня Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новокузнецке 187 километров собственных тепломагистралей в нескольких районах города, куда поставляет тепло и горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ (входит в СГК). Кроме того, летом 2017 года СГК взяла в аренду у муниципального предприятия "Сибирская сбытовая компания", находящегося в процедуре банкротства, 320 километ-ров внутриквартальных теплосетей в контуре Кузнецкой ТЭЦ. Чтобы успеть подготовить тепло-сетевой комплекс к следующей зиме, специалисты Сибирской генерирующей компании еще до окончания нынешнего отопительного периода приступили ремонту тепловых камер и замене ветхих участков трубопроводов теплотрасс в Новокузнецке. Кстати, в 2018 году СГК согласовала с администрацией города применение в ходе испытаний теплотрасс повышенного уровня давления сетевой воды. Это делается, чтобы обнаружить как можно больше слабых мест на трубопроводах и устранить их, минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях в ходе отопительного сезона.

В Кемерове Сибирская генерирующая компания обслуживает более 937 километров магистральных и внутриквартальных теплотрасс (в однотрубном исчислении). В нынешний межотопительный период СГК также проведет в городе ежегодные профилактические испытания трубопроводов теплотрасс и необходимый ремонт объектов теплосетевого комплекса. Например, в прошлом году компания заменила в Кемерове свыше восьми километров теплосетей, план на 2018-й - более пяти километров, но по факту он, вероятно, будет превышен.

Заметим, уже третий год подряд Сибирская генерирующая компания сохранит в Кемерове циркуляцию теплоносителя в межотопительный период. Так что предстоящим летом горячая вода надлежащих температуры и качества снова будет в квартирах у всех горожан. В том числе и у жителей наиболее отдаленных от теплоисточников микрорайонов с малым водоразбором, куда горячая вода подается по тупиковым внутриквартальным сетям.

- Летняя циркуляция потребовала от нас проведения некоторых технологических мероприятий на тепловых электростанциях и тепловых сетях, что мы и сделали, - говорит Юрий Шейбак. - К настоящему моменту теплоисточники и теплосетевой комплекс Сибирской генерирующей компании в Кемерове технически готовы к работе в режиме циркуляции в межотопительный период этого года. График проведения ежегодных профилактических испытаний теплотрасс и план выполнения ремонтной программы на наших предприятиях сформирован с учетом летней циркуляции. Задача состоит в том, чтобы обеспечивать комфортные условия для наших потребителей круглый год, и, полагаю, мы с этим справляемся.

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