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31.05.2018 12:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Между проверкой и штрафом

Предприниматели Новосибирской области стали чаще жаловаться бизнес-омбудсмену на действия контролеров
Текст: Ирина Егорова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7579 (116)
В 2017 году в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Виктора Вязовых поступило 278 обращений, в том числе двенадцать коллективных - от ассоциаций и союзов, представляющих интересы более 2,5 тысячи представителей бизнеса. На первое место вышли вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью.
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- Предприниматели жалуются на неправомерные и несоразмерные действия контролеров, завышенные штрафы, - сообщил Виктор Вязовых. В связи с этим проведена ревизия контрольных функций, изменены нормативно-правовая база, регламенты, порядок работы. В конце прошлого года принята методика оценки эффективности деятельности контрольных органов. Если раньше хорошим контролером считался тот, который провел больше проверок и выписал больше штрафов, то теперь эти показатели не так важны. Главное, какая работа проведена для того, чтобы сохранить товарно-материальные ценности, охраняемые законом.

Много жалоб связано с блокировкой банковских счетов предпринимателей со ссылкой на федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, - без объяснения причин и возможности обжаловать решения в госорганах, а также с высокими комиссионными сборами за перевод денежных средств на счета физических лиц (зарплата, дивиденды). Еще одна проблема - отмена льготы на налог на движимое имущество, увеличивающая фискальную нагрузку на предпринимателей и не стимулирующая их к обновлению основных средств.

Еще одна сложность - отсутствие у предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, права уменьшать доходы, учитываемые для определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на величину расходов. Аппаратом бизнес-омбудсмена по результатам обжалования налоговых проверок отменены доначисления налогов, штрафов и пеней на сумму более семи миллионов рублей.

Среди обращений предпринимателей в сфере земельных и имущественных отношений основную долю занимают жалобы, связанные с размещением нестационарных объектов. По мнению экспертов, здесь необходимо ввести комплексное правовое регулирование, в том числе на региональном уровне.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В числе проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены, - и постоянный, неконтролируемый рост тарифов на энергоресурсы, вызывающий повышение цен на товары и услуги и снижение доходов предпринимателей в реальном секторе экономики.

Прошлый год стал переходным: бизнесменам пришлось учиться работать с онлайн-кассами. Не всем это далось легко.

- У предпринимателей в целом возникло два вопроса, - отметил налоговый консультант Роман Леонов. - Первый: если это нужно государству, то почему платить должны мы? Хорошо, что принят закон о налоговом вычете при приобретении онлайн-касс, но жалко, что не для всех, а только для некоторых категорий бизнесменов. Еще было бы неплохо установить фиксированные цены на отдельные модели касс. Другой вопрос связан с предпринимателями, у которых небольшой объем продаж. Это либо начинающие, либо занятые в сфере услуг - например, занимающиеся ремонтом компьютеров. Для них покупка кассы выглядит неэффективной тратой денег. Хорошо было бы предоставить им возможность использовать в качестве онлайн-кассы смартфон или планшет. Передача данных с таких устройств уже опробована в ходе эксперимента и есть необходимое программное обеспечение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Специалисты утверждают, что второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ) - более сложный, так как затрагивает тех представителей малого бизнеса, которые ранее не использовали кассовую технику по закону. В связи с этим аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области предложил освободить отдельные категории предпринимателей от применения ККТ, а также увеличить сроки перехода до 2019 года.

Прямая речь

Виктор Вязовых, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области:

- В прошлом году было прекращено уголовное преследование двух предпринимателей. Восьмерым другим мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста заменена на другую, не связанную с лишением свободы. Однако практика ареста предпринимателей сохраняется, как и обвинительный уклон при рассмотрении уголовных дел в судах.

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