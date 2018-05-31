Анестезиологи остаются одними из самых дефицитных врачей в российском здравоохранении, и это серьезная проблема, поскольку специальность является уникальной и требует длительной подготовки.

В 2017 году в Новосибирске была создана первая в стране зеркальная кафедра анестезиологии и реаниматологии, а участниками проекта стали Институт медицины и психологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Школа медицины Кека, работающая при университете Южной Калифорнии (USC). В качестве клинической базы была выбрана Городская клиническая больница N 25. Позже к проекту присоединился еще один участник - университет им. Бен-Гуриона - крупнейший образовательный и исследовательский центр в Израиле.

Термин "зеркальная" говорит о том, что мы внедряем общие программы и принципы обучения.

Идея организации зеркальной кафедры принадлежит крупнейшему специалисту в области анестезиологии и интенсивной терапии, академику РАН, профессору Университета Южной Калифорнии, а в прошлом - выпускнику медицинского факультета НГМУ Владимиру Лазаревичу Зельману. Одним из первых проведенных мероприятий стал цикл из шестнадцати лекций, прочитанных ведущими учеными университета Южной Калифорнии.

Зеркальный принцип способствует тому, что мы раньше узнаем новости, быстрее внедряем новые методики и достигаем научных результатов. В дополнение к теоретическим занятиям разработаны протоколы лечения, в соответствии с которыми проводятся набор и лечение больных по тем же методикам, что в Израиле и США. Подобный подход позволяет сравнивать и объединять материалы, полученные врачами разных стран.

Сейчас в ГКБ N 25 идет внедрение новых технологий обезболивания после проведенных хирургических операций. Кроме того, врачи трех медицинских школ совместно обсуждают сложные случаи в медицинской практике. Это помогает оптимизировать процесс лечения, оказывать пациентам более качественную помощь.

Дистанционное взаимодействие дополняет обмен специалистами. На стажировки в США уже выезжали акушеры-гинекологи и анестезиологи ГКБ N 25. В Новосибирск приезжали врачи из Лос-Анджелеса - для того, чтобы познакомиться с работой наших хирургов.

Этой осенью ожидаем делегацию из университета Бен-Гуриона, которая приедет в ГКБ N 25 для проведения мастер-класса по новой технологии обезболивания после хирургических операций.

В новом учебном году планируем расширить перечень специальностей. Помимо анесте-зиологов, в проект зеркальной кафедры будут включены терапевты, хирурги и акушеры-гинекологи.

Сегодня наука сближается с практической медициной. Ученые принимают участие в разработке новых методов лечения, а врачи-практики систематизируют свой опыт, публикуя результаты работы и защищая диссертации. По такому принципу построены здравоохранение и подготовка специалистов во всем мире. И это делается ради того, чтобы сделать лечение качественнее и безопаснее.