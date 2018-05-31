Главный тренер "Анжи" отправлен в отставку

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко отправлен в отставку, вместе с ним команду покинули три игрока.

Как сообщает пресс-служба махачкалинского футбольного клуба, отставка связана с истечением срока действующего соглашения.

Белорусский тренер встал у руля "Анжи" в августе 2017 года. Под руководством Скрипченко команда провела 27 матчей, в которых одержала шесть побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Фортуна до последнего давала махачкалинцам шанс остаться в премьер-лиге. Но в стыковых матчах подопечные Скрипченко проявили слабохарактерность, проиграв в стыковых матчах красноярскому "Енисею" из первого дивизиона (0:3; 4:3).

Как сообщили "РГ" в пресс-службе клуба, сегодня "Анжи" расстался с тремя ведущими игроками: полузащитником Олегом Данченко, нападающим Филиппом Будковским и голкипером Георгием Лория.

Кто станет главным тренером махачкалинского "Анжи" в нынешнем сезоне, пока не сообщается.