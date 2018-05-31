Новости

На хабаровском вокзале открыли пешеходный тоннель 12:07
В КБР увеличилось число погибших в массовом ДТП 11:57
Лавров пригласил Ким Чен Ына побывать в России 11:41
Лавров обсудил с северокорейским коллегой двусторонние отношения 11:37
Новый Lifan Myway с "автоматом" удивил своей ценой 11:19
В Нижегородской области от урагана пострадали 29 человек 11:10
Сергей Лавров встретился в КНДР с Ким Чен Ыном 11:01
В Перми откроется летний ледовый каток 11:00
Сергей Лавров в КНДР почтил память дипломата Андрея Карлова 10:58
Самолеты Северного флота отработают в Крыму посадку на авианосец 10:56
В Якутии после бури до сих не восстановлены 21 ЛЭП 10:48
Житель Орла получил девять лет тюрьмы за продажу оружия полиции 10:47
Пермские ученые придумали, как пушками удалять сваи из земли 10:47
Башар Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии 10:32
Калужанку оштрафовали на 300 тысяч рублей за казино на даче 10:27
Знаменитую "Мотолыгу" вооружат ракетами 10:21
ФСБ и МВД ликвидировали подпольных оружейников в 14 регионах России 10:14
Гостиницы оштрафовали на 9 млн рублей из-за роста цен к ЧМ-2018 10:10
Свердловское заксобрание поддержало отмену выборов мэра Нижнего Тагила 10:10
Косачев: Сроки визита Матвиенко в КНДР прорабатываются 10:08
Уничтожение бронетехники ВСУ под Горловкой попало на видео 09:59
Саратовский министр уволился после поездки с нетрезвым водителем 09:58
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57 09:56
ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты к ЧМ-2018 09:51
В КБР в ДТП с маршруткой погиб один человек и 11 пострадали 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Любознательные люминарии

В горном дагестанском селе Хрюг открылся уникальный детский центр просвещения
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России №7580 (117)
Посетителей здесь встречает веселый робот-люминоид. Он гуляет сам по себе и весьма радушен: пожимает руку, насвистывает песни и может ответить на незамысловатые вопросы. Дети, приезжающие в центр, от него в восторге. А едут сейчас сюда целыми группами. Детский центр открыли в мае для экскурсий, а уже с 1 июня начнутся занятия. Как рассказал вице-президент фонда "Просвещение" Максим Алимов, заниматься в этой школе может любой ребенок от 10 до 16 лет, вне зависимости от степени одаренности, наличия таланта или денег. "Мы берем самых обычных детей из самых обычных семей, главное, чтобы у них было желание".
Фото: Андроник Мурадов Первым посетителей центра встречает веселый робот люминоид. Фото: Андроник Мурадов
Первым посетителей центра встречает веселый робот люминоид. Фото: Андроник Мурадов

Трудно, однако, представить себе ребенка, которого бы здесь ничего не заинтересовало. Тут все необычно, современно - настоящее окно в огромный мир. И пусть плато, на котором построен этот центр, окружают древние горы, а до шумной Махачкалы четыре часа езды, но для ребят теперь исчезают все границы - пространственные, временные, социальные и политические.

Фото: Анна Скрипка
В поселковой школе отказались от бумажных учебников

Какими были ихтиозавры? Как из "Лего" собрать протез руки? Что такое эффект Матильды? Что знают лошади о человеке? Как выглядят лунные города? Для чего нужен хромакей?

Экскурсия для посвящаемых длится два с половиной часа, и чтобы успеть показать всем все, одновременно ведут по две группы навстречу друг другу. Сегодня приехали ученики из соседних с Хрюгом школ - Луткуна, Калука и Ахты. Дети ходят буквально разинув рты. Начинается экскурсия с обсерватории, оборудованной настоящим телескопом. Практически рядом во дворе - национальная сакля. Интерактивный лекторий с мультимедийным оборудованием размещается во внешнем контуре центра, на фоне потрясающего пейзажа проводятся просмотры познавательных фильмов и встречи с интересными людьми. Так, астроном Сергей Воротынцев специально приехал из Москвы, чтобы рассказать ребятам о телескопе и о наблюдении за небом. Партнерами центра стали Российская ассоциация образовательной робототехники, фонд имени летчика-космонавта А. Сереброва, библиотека имени Некрасова и другие. В художественной мастерской обучают технике живописи и дизайна, в киностудии - искусству съемки и работы со светом, в лингвистической лаборатории - английскому и китайскому языкам в веселой игровой форме по новейшей технологии, ведь сегодня мир очень быстро меняется, и язык не должен становиться барьером для общения и развития. А в лаборатории добрых дел - умению общаться с людьми и искусству принимать чужую боль. "Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадает даром", - сказал Эзоп.

Фото: Photoxpress
Абанкина: Шанс на успех есть у всех вне зависимости от выбора образования

- Мне понравилась художественная мастерская, - говорит 10-летняя Фатима Раджабова.

- А мне - фотомастерская и медиастудия, - делится 13-летняя Алина Гасанова.

Третьекласснику Велибеку понравилось все, особенно виртуальная реальность. И он хочет ходить на все занятия сразу.

Помимо постоянных курсов, тут будут и временные модули-блоки по различным темам. Они посвящены конкретной теме или конкретному виду знания (технологии, космос, предпринимательство, образование, человек) и длятся один месяц. Таким образом каждый модуль становится фестивалем знаний по одной из тем.

После подробной экскурсии школьник сам выбирает направление, по которому он хотел бы заниматься. Воспитанники центра (от его названия - "Источник света") зовутся люминариями. Его символ - сильный луч огромного прожектора, прорезающий мглу на 12 километров. У ребят есть свой кодекс люминариев: стремиться сделать этот мир лучше, любить узнавать новое, не стесняться спрашивать то, чего не знаешь, и помнить, что большие дела начинаются с маленьких поступков. Есть люминарии, с которых нужно брать пример, например, Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Стивен Хокинг ("Если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть!"). Вместо оценок - очки-люмины за посещение занятий и активное участие в образовательном процессе, выполнение заданий и проявление инициативы.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В топ-100 репутационного рейтинга THE попали МГУ и МФТИ

Вместо привычных уроков - воркшопы, творческие задания, командные постановки, игры, просмотр фильмов и концертов, коммуникация с людьми. Ни минуты скуки и серости.

- Мы использовали инновационную систему обучения. Нам важно не только давать новые знания, но и помочь детям стать личностями ищущими, стремящимися к познанию и совершенствованию себя и окружающего мира, вдохновляющих своим примером, - такими людьми, которые заставляют планету крутиться быстрее. Они делают жизнь ярче и интереснее, придают ей смысл и увлекают за собой, в буквальном смысле становясь люминариями - источниками вдохновения для других, - говорит идейный вдохновитель центра Махмуд Абдулкеримов.

- Мы хотим дать нашим детям прекрасное образование, чтобы они не чувствовали себя обделенными, если живут у гор в трех тысячах километрах от Москвы, чтобы им были доступны все ценности и шедевры мира, - говорит Махмуд. - Мир, знаете ли, шире привычных рамок.

Эти слова стали девизом новой школы.

Почему повезло Хрюгу?

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Уральская выпускница рассказала, как два года училась одна в классе

Уроженец Хрюга Махмуд Абдулкеримов более сорока лет проработал учителем русского языка и литературы и директором школы, став заслуженным учителем республики, вырастил двух хороших сыновей Османа и Абдулжелила, а теперь вместе они помогают сельским школам. Начали с того, что закупили для них компьютеры - невиданное тогда дело в горных аулах. Когда в среднем в России на 20 учащихся приходилось по одному компьютеру, в Дагестане был один компьютер на 60 детей. Кстати, тут и ответ, почему именно маленький живописный Хрюг, одно из старейших поселений Самурской долины, где всего-то около трехсот ребятишек, стал вдруг столицей просвещения. Старый учитель не забывает малую родину. Он по-прежнему живет здесь и в свои полные 85 лет активно участвует в построении центра. Говорят, вначале его хотели строить в Дербенте. Но власти выделили участок на неустроенной окраине, а в черте города места пожалели. Но Махмуд уже загорелся своей идеей и решил строить его в своем селе. Там он купил подходящий дом, который и был переоборудован в образовательное учреждение.

Главное сегодня

Асад: Сирия может справиться с террористами за год
СМИ: Стали известны причины выдвижения Ангелы Меркель на пост канцлера
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Евгений Кузнецов получил травму в матче с "Вегасом"