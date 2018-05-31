Посетителей здесь встречает веселый робот-люминоид. Он гуляет сам по себе и весьма радушен: пожимает руку, насвистывает песни и может ответить на незамысловатые вопросы. Дети, приезжающие в центр, от него в восторге. А едут сейчас сюда целыми группами. Детский центр открыли в мае для экскурсий, а уже с 1 июня начнутся занятия. Как рассказал вице-президент фонда "Просвещение" Максим Алимов, заниматься в этой школе может любой ребенок от 10 до 16 лет, вне зависимости от степени одаренности, наличия таланта или денег. "Мы берем самых обычных детей из самых обычных семей, главное, чтобы у них было желание".

Трудно, однако, представить себе ребенка, которого бы здесь ничего не заинтересовало. Тут все необычно, современно - настоящее окно в огромный мир. И пусть плато, на котором построен этот центр, окружают древние горы, а до шумной Махачкалы четыре часа езды, но для ребят теперь исчезают все границы - пространственные, временные, социальные и политические.

Какими были ихтиозавры? Как из "Лего" собрать протез руки? Что такое эффект Матильды? Что знают лошади о человеке? Как выглядят лунные города? Для чего нужен хромакей?

Экскурсия для посвящаемых длится два с половиной часа, и чтобы успеть показать всем все, одновременно ведут по две группы навстречу друг другу. Сегодня приехали ученики из соседних с Хрюгом школ - Луткуна, Калука и Ахты. Дети ходят буквально разинув рты. Начинается экскурсия с обсерватории, оборудованной настоящим телескопом. Практически рядом во дворе - национальная сакля. Интерактивный лекторий с мультимедийным оборудованием размещается во внешнем контуре центра, на фоне потрясающего пейзажа проводятся просмотры познавательных фильмов и встречи с интересными людьми. Так, астроном Сергей Воротынцев специально приехал из Москвы, чтобы рассказать ребятам о телескопе и о наблюдении за небом. Партнерами центра стали Российская ассоциация образовательной робототехники, фонд имени летчика-космонавта А. Сереброва, библиотека имени Некрасова и другие. В художественной мастерской обучают технике живописи и дизайна, в киностудии - искусству съемки и работы со светом, в лингвистической лаборатории - английскому и китайскому языкам в веселой игровой форме по новейшей технологии, ведь сегодня мир очень быстро меняется, и язык не должен становиться барьером для общения и развития. А в лаборатории добрых дел - умению общаться с людьми и искусству принимать чужую боль. "Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадает даром", - сказал Эзоп.

- Мне понравилась художественная мастерская, - говорит 10-летняя Фатима Раджабова.

- А мне - фотомастерская и медиастудия, - делится 13-летняя Алина Гасанова.

Третьекласснику Велибеку понравилось все, особенно виртуальная реальность. И он хочет ходить на все занятия сразу.

Помимо постоянных курсов, тут будут и временные модули-блоки по различным темам. Они посвящены конкретной теме или конкретному виду знания (технологии, космос, предпринимательство, образование, человек) и длятся один месяц. Таким образом каждый модуль становится фестивалем знаний по одной из тем.

После подробной экскурсии школьник сам выбирает направление, по которому он хотел бы заниматься. Воспитанники центра (от его названия - "Источник света") зовутся люминариями. Его символ - сильный луч огромного прожектора, прорезающий мглу на 12 километров. У ребят есть свой кодекс люминариев: стремиться сделать этот мир лучше, любить узнавать новое, не стесняться спрашивать то, чего не знаешь, и помнить, что большие дела начинаются с маленьких поступков. Есть люминарии, с которых нужно брать пример, например, Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, Стивен Хокинг ("Если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть!"). Вместо оценок - очки-люмины за посещение занятий и активное участие в образовательном процессе, выполнение заданий и проявление инициативы.

Вместо привычных уроков - воркшопы, творческие задания, командные постановки, игры, просмотр фильмов и концертов, коммуникация с людьми. Ни минуты скуки и серости.

- Мы использовали инновационную систему обучения. Нам важно не только давать новые знания, но и помочь детям стать личностями ищущими, стремящимися к познанию и совершенствованию себя и окружающего мира, вдохновляющих своим примером, - такими людьми, которые заставляют планету крутиться быстрее. Они делают жизнь ярче и интереснее, придают ей смысл и увлекают за собой, в буквальном смысле становясь люминариями - источниками вдохновения для других, - говорит идейный вдохновитель центра Махмуд Абдулкеримов.

- Мы хотим дать нашим детям прекрасное образование, чтобы они не чувствовали себя обделенными, если живут у гор в трех тысячах километрах от Москвы, чтобы им были доступны все ценности и шедевры мира, - говорит Махмуд. - Мир, знаете ли, шире привычных рамок.

Эти слова стали девизом новой школы.

Почему повезло Хрюгу?

Уроженец Хрюга Махмуд Абдулкеримов более сорока лет проработал учителем русского языка и литературы и директором школы, став заслуженным учителем республики, вырастил двух хороших сыновей Османа и Абдулжелила, а теперь вместе они помогают сельским школам. Начали с того, что закупили для них компьютеры - невиданное тогда дело в горных аулах. Когда в среднем в России на 20 учащихся приходилось по одному компьютеру, в Дагестане был один компьютер на 60 детей. Кстати, тут и ответ, почему именно маленький живописный Хрюг, одно из старейших поселений Самурской долины, где всего-то около трехсот ребятишек, стал вдруг столицей просвещения. Старый учитель не забывает малую родину. Он по-прежнему живет здесь и в свои полные 85 лет активно участвует в построении центра. Говорят, вначале его хотели строить в Дербенте. Но власти выделили участок на неустроенной окраине, а в черте города места пожалели. Но Махмуд уже загорелся своей идеей и решил строить его в своем селе. Там он купил подходящий дом, который и был переоборудован в образовательное учреждение.