Новости

ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ 16:59
Полиция изъяла большие партии запрещенных анаболиков 16:47
РФ и Беларусь обсудили формирование цен на общем нефтяном рынке ЕАЭС 16:40
Парламент Дании запретил ношение мусульманских головных уборов 16:28
В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу 16:24
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ 16:23
От разведки до воинской дисциплины: обнародованы итоги проверки ВС Беларуси 16:15
Алексея Улюкаева этапировали в колонию 16:14
В доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана прошел обыск 16:01
В Сыктывкаре накануне лета выпал снег 15:50
В Иваново выбрали знак для Дня белорусской письменности 15:45
На Красной площади представили "живую" книгу про Елизавету Глинку 15:35
СМИ назвали преемника Зидана на посту тренера "Реала" 15:30
В Екатеринбурге воспитательница забыла детей на улице 15:28
Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа 15:25
В День защиты детей Путин посетит детскую больницу 15:20
Куба будет импортировать противораковый препарат из России 15:20
Криштиану Роналду грозит до восьми лет тюрьмы 15:19
Наводнение в Омане: Как машины плавали по пустыне 15:18
В Пермском крае в затонувшем автомобиле погибли две женщины 15:08
Власти Саудовской Аравии купили дом детства Жаклин Кеннеди 15:04
Moody's назвал выгоду для России от ЧМ-2018 15:03
Под Белгородом открылся сервисный центр БелАЗ 14:59
Семья погибшей во время урагана в Татарстане получит миллион рублей 14:47
Путин призвал обеспечить безопасность объектов массового пребывания людей 14:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана прошел обыск

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Махачкале в доме руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по республике Магомеда Махачева прошел обыск.

Калужанку оштрафовали на 300 тысяч рублей за казино на даче

"Мероприятия проводились в рамках отработки оперативной информации, в том числе о мошенничестве в крупном размере при присвоении категорий инвалидности жителям республики", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Ранее была задержана и арестована подчиненная Махачева.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете Дагестана, 24 мая по ходатайству следствия судом в отношении руководителя бюро № 37 медико-социальной экспертизы республики Заиры Агаевой, подозреваемой в получении взятки и служебном подлоге, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Руководитель бюро обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки организованной группой" и "Служебный подлог".

Главное сегодня

Алексея Улюкаева этапировали в колонию
Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ