В доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана прошел обыск

В Махачкале в доме руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по республике Магомеда Махачева прошел обыск.

"Мероприятия проводились в рамках отработки оперативной информации, в том числе о мошенничестве в крупном размере при присвоении категорий инвалидности жителям республики", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Ранее была задержана и арестована подчиненная Махачева.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете Дагестана, 24 мая по ходатайству следствия судом в отношении руководителя бюро № 37 медико-социальной экспертизы республики Заиры Агаевой, подозреваемой в получении взятки и служебном подлоге, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Руководитель бюро обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки организованной группой" и "Служебный подлог".